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Dünya

ABD Fransa'nın dijital hizmet vergisine misilleme yapmaya hazırlanıyor

ABD yönetimi, Fransa'nın Amerikan teknoloji devlerine dijital hizmet vergisi getirmesine misilleme yapmaya hazırlanıyor.

Hakan Çopur   | 03.12.2019
ABD Fransa'nın dijital hizmet vergisine misilleme yapmaya hazırlanıyor

Washington

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, yaptığı açıklamada, Fransa'nın bazı Amerikalı teknoloji firmalarına getirdiği dijital hizmet vergisinin bu firmalara haksızlık olduğuna kanaat getirdiklerini bildirdi.

Lighthizer, söz konusu uygulamaya misilleme yaparak, Fransa'dan ithal edilen 2,4 milyar dolarlık şampanya, şarap, el çantası, peynir ve bazı diğer ürünlere yüzde 100'e varan gümrük vergisi getirmeyi düşündüklerini ve 6-7 Ocak tarihlerinde konuyla ilgili oturumlar düzenleyeceklerini belirtti.

Fransa'daki vergiden etkilenen şirketler arasında Google, Facebook, Apple ve Amazon gibi teknoloji firmaları yer alıyor.

ABD, Fransa'nın getirdiği söz konusu verginin uluslararası vergilendirme politikalarıyla uyumsuz olduğunu savunmuş ve ABD şirketlerine haksız vergi getirdiği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

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