Dolar
18.23
Euro
18.24
Altın
1,717.99
ETH/USDT
1,644.90
BTC/USDT
19,371.00
BIST 100
3,402.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD, F-35'in bir parçasında Çin ham maddesi çıkması üzerine teslimatları askıya aldı

ABD, F-35 motorunda kullanılan mıknatıslardan birinin alaşımının Çin'den ithal edildiğini tespit etmesi üzerine uçağın Amerikan ordusu ve müşteri ülkelere teslimatını geçici olarak askıya aldı.

Kasım İleri   | 08.09.2022
ABD, F-35'in bir parçasında Çin ham maddesi çıkması üzerine teslimatları askıya aldı

Washington

Uçağın ana üreticisi firma Lockheed Martin'in yaptığı açıklamada, uçağın turbo motor pompalarından birinde kullanılan bir mıknatısın alaşımının Çin'den ithal edildiğinin belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, uçakta kullanılan malzemenin gerekli yasa ve düzenlemelere uygunluğunu sağlamak üzere uçağın ABD ordusuna ve uçağın alıcısı olan müşteri ülkelere teslimatının askıya alındığı kaydedildi.

Açıklamada şu anda teslim edilmiş ve kullanılan uçakların bu süreçten etkilenmediği belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı Kontrat Yönetim Ajansının 19 Ağustos'ta Müşterek Savaş Uçağı F-35 Ofisi'ne, uçakta kullanılan söz konusu mıknatısın Çin'den ithal edilen ham madde ile üretildiği uyarısında bulunduğu ifade edilen açıklamada, ağustos sonlarında tedarikçilerden birinin şirkete kullandıkları ham maddenin Çin'den alındığını ancak mıknatısların ABD'de manyetize edildiğini bildirdiğine dikkat çekildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de çöken sahnenin, etkinlikler ve sanatçı Tarkan'ın konseri için kurulduğu öğrenildi
YÖK Başkanı Özvar, Bosna Hersek'te diploma denklikleri ile ilgili açıklamada bulundu
Dışişleri Bakanlığından Arap Ligi'nin Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancak bölgesindeki liderlerle bir araya geldi

Benzer haberler

ABD, F-35'in bir parçasında Çin ham maddesi çıkması üzerine teslimatları askıya aldı

ABD, F-35'in bir parçasında Çin ham maddesi çıkması üzerine teslimatları askıya aldı

Rusya Devlet Başkanı Putin: Rusya ile Çin arasındaki ticaret ilk 6 ayda yüzde 30 arttı

ABD güçlerinden Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG/PKK'lı teröristlere silahlı eğitim

Deutsche Bank CEO'su Sewing: Alman ekonomisinde resesyon artık kaçınılmaz

Deutsche Bank CEO'su Sewing: Alman ekonomisinde resesyon artık kaçınılmaz
Lüks gemi "Seven Seas Explorer", 391 turistle Marmaris'e geldi

Lüks gemi "Seven Seas Explorer", 391 turistle Marmaris'e geldi
Esed rejimi güçleri, Fransız şirketi Lafarge'ın Suriye'deki tesisinin yakınına konuşlandı

Esed rejimi güçleri, Fransız şirketi Lafarge'ın Suriye'deki tesisinin yakınına konuşlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet