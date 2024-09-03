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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze için ateşkes müzakerelerinin sonuçlanması çağrısında bulundu

ABD Dışişleri Bakanlığı, bu hafta sonu Gazze Şeridi'nde 6 esirin ölümünün ardından İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerini sonuca ulaştırma zamanının geldiğini bildirdi.

Mücahit Oktay  | 03.09.2024 - Güncelleme : 03.09.2024
ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze için ateşkes müzakerelerinin sonuçlanması çağrısında bulundu

New York

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, başkent Washington'daki günlük basın toplantısında, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takasına yönelik görüşmelere değindi.

Miller, "Gazze'de halen onlarca rehine var ve onları eve getirecek bir anlaşma bekliyorlar. Bu anlaşmayı kesinleştirmenin zamanı geldi." dedi

"İsrail halkı, Filistin halkı ve dünya daha fazla beklemeyi göze alamaz." diyen Miller, ABD'nin önümüzdeki günlerde nihai bir anlaşmaya varmak için Mısır ve Katar dahil olmak üzere bölgedeki ortaklarıyla görüşmelere devam edeceğini söyledi.

Sözcü Miller, "Geçen haftaki görüşmelerde, kalan engellerle başa çıkma konusunda ilerleme kaydettik, ancak nihayetinde bir anlaşmayı sonuçlandırmak her iki tarafın da esneklik göstermesini gerektirecek." dedi.

Miller, tarafların, "hayır yerine, evet demek için" neden araması gerektiğini belirtti.

ABD, Mısır ve Katar, bir süredir İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takasına yönelik görüşmeleri yürütüyor.

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