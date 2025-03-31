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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'e gidecek

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun göreve geldikten sonraki ilk NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere 2-4 Nisan'da Brüksel'e gideceği bildirildi.

Şerife Çetin  | 31.03.2025 - Güncelleme : 31.03.2025
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'e gidecek

New York

ABD Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Göreve geldikten sonra katılacağı ilk NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Rubio'nun, ittifakın güvenlik öncelikleri, savunma harcamalarının artırılması ve Ukrayna'da barış gibi konuların ele alınacağı belirtilen açıklamada, Rubio'nun aynı zamanda Çin tehdidini de gündeme getireceği aktarıldı.

Açıklamada, Rubio'nun 2-4 Nisan'da katılacağı toplantıda yaz aylarında Lahey'de düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ilişkin detayları da görüşeceği ifade edildi.

Toplantı, Genel Sekreterlik görevini 1 Ekim'de devralan Mark Rutte'nin katılımıyla düzenlenen ilk Dışişleri Bakanları Toplantısı olacak.

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