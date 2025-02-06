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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Güney Afrika'da düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katılmayacağını açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, arazi yasası konusunda iki ülke arasında yaşanan tartışma nedeniyle Güney Afrika'da düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katılmayacağını bildirdi.

Şilan Turp  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Güney Afrika'da düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katılmayacağını açıkladı

Ankara

Dışişleri Bakanı Rubio, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Afrika'nın "topraklara el koyduğunu" ve belirli kesimlere "çok kötü" davrandığını belirterek bu ülkeye yönelik fonları askıya alacağını bildirmesinin ardından yaptığı açıklamada Rubio, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde 20-21 Şubat'ta düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katılmayacağını bildirdi.

Rubio, Güney Afrika'nın "çok kötü şeyler yaptığını, özel mülkleri kamulaştırdığını, G20'yi dayanışma, eşitlik ve sürdürülebilirliği tanıtmak için kullandığını" belirterek, "Benim işim ABD'nin ulusal çıkarlarını ilerletmek, vergi mükelleflerinin parasını boşa harcamak ya da Amerikan karşıtlığını şımartmak değil." ifadesini kullandı.

Trump, Güney Afrika'ya yönelik fonları askıya alacağını açıklamıştı

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın 24 Ocak'ta imzaladığı "2024 tarihli Toprak Kamulaştırma Yasası", toprakların yeniden dağıtımını hızlandırmaya yönelik "tazminatsız kamulaştırma" yetkisi verdiği gerekçesiyle tartışmalara neden olmuştu.

ABD Başkanı Trump, "topraklara el koyduğunu" ve belirli kesimlere "çok kötü" davrandığını gerekçe göstererek, Güney Afrika'ya yönelik tüm fonları askıya alacağına dair açıklamalarda bulunmuştu.

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, hukukun üstünlüğü, adalet ve eşitliğe derinden bağlı bir anayasal demokrasi olduklarını belirtilerek, "Güney Afrika hükümeti hiçbir araziye el koymamıştır." ifadesi kullanılmıştı.

Ramaphosa'nın, Güney Afrika'daki yeni arazi yasası konusunda ABD yönetimiyle yaşanan tartışmayı yatıştırmak için Amerikalı iş insanı ve X'in sahibi Elon Musk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirilmişti.

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