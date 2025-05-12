Dolar
38.75
Euro
43.08
Altın
3,223.04
ETH/USDT
2,547.10
BTC/USDT
104,261.00
BIST 100
9,614.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman öncesi açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Almanya Başbakanı Merz ve İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefonda görüştü.

Sercan İrkin  | 12.05.2025 - Güncelleme : 12.05.2025
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Almanya Başbakanı Merz ve İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ile görüştü

İstanbul

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Rubio, 6 Mayıs'ta Almanya parlamentosunda yapılan oylama sonucu seçilen Şansölye Friedrich Merz'i tebrik etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Almanya parlamentosunda gerçekleştirilen ikinci tur oylamanın sonunda şansölye seçilen Merz'i kutladığını belirten Rubio, Almanya ve ABD arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı.

Rubio ve Merz, Ukrayna'daki savaşı sona erdirme konusundaki ortak hedeflerini yineledi.

Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) 23 Şubat'taki ani seçimler sonrasında Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile koalisyon anlaşması imzalamasıyla parlamentodan onay alabilen Merz, II. Dünya Savaşı'ndan bu yana Almanya'nın 10. şansölyesi oldu.

Rubio'nun Lammy ile görüşmesi

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile de görüşen Rubio, ABD'nin Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin tutumunu yineledi.

Rubio, öncelikli hedeflerinin bölgedeki çatışmanın sona ermesini ve ateşkesin derhal sağlanmasına yardımcı olmak olduğunu ifade etti.

Hindistan ile Pakistan arasında doğrudan diyaloğu destekleyen Rubio, iki ülke arasında iletişimin geliştirilmesi yönündeki çabaların sürdürülmesi çağrısı yaptı.

Rubio ve Lammy, iki ülkenin de ateşkesi sürdürmesi ve iletişimi devam ettirmesi gerektiğine dikkati çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti'li Ala'dan, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama
Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan'a gidecek
Diyarbakır'da 1 milyon 94 bin 950 kök Hint keneviri ve 333 bin 850 kök skunk ele geçirildi
Türkiye ve dünya gündemi
Dolandırıcılık şebekesine yönelik 17 ildeki operasyonlarda 73 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Almanya Başbakanı Merz ve İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Almanya Başbakanı Merz ve İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da yeni başbakan seçilen Friedrich Merz'i kutladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet