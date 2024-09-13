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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Dışişleri Bakanı, İsrail'in okula yaptığı saldırının ateşkese ulaşmanın aciliyetini gösterdiğini bildirdi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilen sivillerin sığındığı okula düzenlediği saldırının bir kez daha ateşkese ulaşmanın aciliyetini gösterdiğini söyledi.

Muhammet Nazım Taşcı  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
ABD Dışişleri Bakanı, İsrail'in okula yaptığı saldırının ateşkese ulaşmanın aciliyetini gösterdiğini bildirdi Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

İstanbul

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında Polonya'da bulunan Blinken, başkent Varşova'da Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Blinken, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilen sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okula düzenlediği saldırıda 6 BM çalışanının öldürülmesine değindi.

Blinken, Gazze ve dünyanın dört bir yanındaki insani yardım çalışanlarının faaliyetlerinin korunması ve kolaylaştırılmasının elzem olduğunu söyledi.

İnsani yardım alanlarının korunması gerektiğini dile getiren Blinken, "Bu konuyu İsrail ile görüşmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda, Hamas'ın operasyonlarını yürütmek ve devam eden bir tehdit oluşturmak için bu alanlarda saklandığını, buraları ele geçirdiğini ve başka şekillerde kullandığını görmeye devam ediyoruz. Bu eylemler sivilleri tehlikeye attığı için elbette buna bir son verilmelidir." dedi.

Blinken, bu durumun Gazze Şeridi'nde bir kez daha ateşkese ulaşmanın aciliyetinin altını çizdiğini belirterek "Çünkü Gazze'nin tamamında gerçekten korunaklı bir alana sahip olmamızı sağlamanın en iyi yolu bu." ifadelerini kullandı.

İsrail aynı okulu 5. kez vurdu

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 11 Eylül'de Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilen sivillerin sığındığı UNRWA'ya ait El-Cauni Okulu'na düzenlenen saldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 18 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Açıklamada, ayrıca bunun İsrail ordusunun aynı okula düzenlediği 5. saldırı olduğu vurgulanmıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, saldırıda 6 BM personelinin de öldüğünü açıklamıştı.

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