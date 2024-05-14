Dolar
32.26
Euro
34.82
Altın
2,336.27
ETH/USDT
2,918.10
BTC/USDT
61,974.00
BIST 100
10,103.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Ukrayna ziyareti başladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya desteğini göstermek için başkent Kiev'e ziyaretinin başladığını belirtti.

Irmak Akcan  | 14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Ukrayna ziyareti başladı

Ankara

Blinken, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Ukrayna'ya desteğini yineledi.

Antony Blinken, paylaşımında, "Rus saldırganlığına karşı özgürlüğünü savunan Ukrayna'ya sarsılmaz desteğimizi göstermek için bugün Kiev'e döndüm." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, paylaşımı alıntılayarak, Blinken'ın, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Ukraynalı üst düzey liderlerle bir araya geleceğini aktardı.

Miller, Blinken'ın, liderlerle ABD'nin yeni güvenlik ve ekonomik yardımlarının etkisi ile Ukrayna'nın ekonomik toparlanmasını desteklemeye yönelik çalışmaları ele alacağını kaydetti.

Rusya, son günlerde Ukrayna'nın kuzey sınırında, Harkiv'de saldırılarını yoğunlaştırarak bu bölgeyi yeniden sıcak cephe hattına dahil etmişti.

Rus ordusu, son birkaç gün içinde Harkiv bölgesindeki 10'dan fazla yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirmişti. Ukrayna, artan Rus saldırılarına karşı Batı'dan askeri desteğin artmasını istiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik hakkında soruşturma başlatılan emniyet görevlilerinin evinde arama
DEAŞ'a yönelik Şanlıurfa merkezli operasyonda 44 şüpheli yakalandı
Çorum'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
DEAŞ'a yönelik Şanlıurfa merkezli operasyonda 8 şüpheli yakalandı
Usta oyuncu Ayten Gökçer hayatını kaybetti

Benzer haberler

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Ukrayna ziyareti başladı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Ukrayna ziyareti başladı

Blinken: İsrail'in bazı durumlarda uluslararası insancıl hukuka uygun hareket etmediğini değerlendirmek makul

Zelenskiy, doğu cephesinde inisiyatifin Rusya'da olduğunu bildirdi

ABD Dışişleri Bakanı, sosyal medyanın "İsrail'in, yaşananları aktarmasını zorlaştırdığını" savundu

ABD Dışişleri Bakanı, sosyal medyanın "İsrail'in, yaşananları aktarmasını zorlaştırdığını" savundu
Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi

Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi
Ürdün Kralı Abdullah, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Gazze'yi görüştü

Ürdün Kralı Abdullah, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Gazze'yi görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet