Erdemir Genel Müdürü Şaban Yazıcı, yeni nesil denizaltılar için çelik ürettiklerini belirterek, "Şu anda yeni üretilen milli denizaltımız, bu çeliklerle imal edilecek." dedi.

Milli denizaltının çeliklerini Erdemir üretecek Erdemir Genel Müdürü Şaban Yazıcı, yeni nesil denizaltılar için çelik ürettiklerini belirterek, "Şu anda yeni üretilen milli denizaltımız, bu çeliklerle imal edilecek." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.

OYAK şirketlerinden Erdemir, MUGEM'in (Milli Uçak Gemisi) inşasında kullanılan yüksek performanslı gemi çeliklerini üreterek, savunma sanayisinin stratejik projesine destek oluyor.

MUGEM'in gövdesinde ve güvertesinde kullanılan çelikler, Türkiye'nin ilk ve tek levha haddehanesinde, Erdemir mühendisliği ve üretim gücünü temsil ediyor. MUGEM'in inşasında kullanılacak yaklaşık 40 bin ton gemi sacının da şirket tarafından üretilmesi planlanıyor.

Erdemir'in ürün ailesinde yer alan EH460 kalite gemi çeliği, yüksek mukavemet, üstün tokluk, kaynaklanabilirlik ve şekillendirilebilirlik özellikleriyle öne çıkıyor. MUGEM'in güvertesinde de kullanılan söz konusu ürün, Türkiye'nin mühendislik yetkinliğini, yerli üretim gücünü ve mühendislik birikimini savunma sanayisiyle buluşturuyor.

TEKNOFEST Mavi Vatan'da sergilenen MUGEM maketi, Türkiye'nin gücünün arkasında yer alan yerli çeliği ve üretim kabiliyetini ziyaretçilere sunuyor.

Erdemir, savunma sanayisinin stratejik projelerine yerli mühendislik ve üretimin yanı sıra milli çelik gücüyle katkı sağlarken, MUGEM'in güvertesinde "bağımsız gelecek" vizyonunu da sergiliyor.

"Erdemir, aynı zamanda stratejik bir demir-çelik tesisi"

Etkinlikte AA muhabirine görüşlerini paylaşan Erdemir Genel Müdürü Şaban Yazıcı, uçak gemisi ve denizaltı olmak üzere iki farklı ürünle TEKNOFEST Mavi Vatan'da yer aldıklarını belirtti.

Yazıcı, TEKNOFEST Mavi Vatan'ın savunma sanayisi açısından önemli bir etkinlik olduğuna dikkati çekerek, "En önemlisi, burada diğer firmalarla ortak gördüğümüz pazarları değerlendirdik ve beraber çalışacağımız sinerji alanlarını yarattık. Dolayısıyla birbirimizi daha iyi tanıdık." dedi.

Firmalarla görüşmelerin ardından özellikle üretilemeyen, dışarıdan ithal edilen ikame çeliklere yoğunlaştıklarını aktaran Yazıcı, AR-GE ekipleriyle bu alanlar üzerine çalışmalar gerçekleştirmeyi planladıklarını ve TEKNOFEST Mavi Vatan'ın bu gelişmelere vesile olduğunu dile getirdi.

Savunma sanayisinin özellikle stratejik olarak önem arz ettiğini ve dünya genelinde yaşanan siyasi gelişmelerde çeliğin önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Yazıcı, şöyle devam etti:

"Sadece malzemeyi temin etmek önemli değil, bunun yerlileşmesi de lazım. ABD/İsrail-İran Savaşı'nda gördük ki ilk imha edilen yerler, demir-çelik tesisleri oldu. Çünkü füzelerdeki, denizaltılarındaki, tanklardaki ve uçak gemilerindeki çelikleri, demir-çelik tesisleri üretiyor. Dolayısıyla Erdemir, aynı zamanda stratejik bir demir-çelik tesisi."

MUGEM'in 40 bin ton çeliğini Erdemir olarak geliştirdiklerini ve ürettiklerini kaydeden Yazıcı, "Denizaltılar için gerekli HY-80 ve HY-100 dediğimiz yeni nesil denizaltı çeliklerini de üretiyoruz. Şu anda yeni üretilen milli denizaltımız, bu çeliklerle imal edilecek." diye konuştu.

Yazıcı, Erdemir'in Türkiye'de söz konusu ürünleri imal eden tek firma olduğunu ve Türkiye'nin dünya genelinde bu tür çelik kalitelerini üreten 5 ülkeden biri olduğunu da sözlerine ekledi.