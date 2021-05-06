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Dünya

Ukrayna, ABD'den hava savunma sistemi isteyecek

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la hava savunma sistemleri dahil, askeri ekipman desteği konusunu görüşeceklerini bildirdi.

Talha Yavuz   | 06.05.2021
Ukrayna, ABD'den hava savunma sistemi isteyecek Fotoğraf: Talha Yavuz - AA

Kiev

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, CNN'e verdiği röportajda, Ukrayna'nın ABD'den hava savunma sistemleri ve keskin nişancılara karşı teknolojiler isteyeceğini aktardı.

Rusya'yla yaşanan gerginlik devam ederken Blinken'la ABD'nin askeri destek listesini görüşeceklerini ifade eden Kuleba, "Sadece tedarik etmek değil, ayrıca satın almak da istiyoruz. Bu ortaklığın iki yönlü olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Resmi temaslarda bulunmak için bugün Ukrayna'ya gelen Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Kuleba ile görüşecek.

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