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Dünya

Kenya'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 277'ye yükseldi

Kenya'da nisan ortasından bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 277'ye yükseldiği bildirildi.

Gökhan Kavak  | 14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
Kenya'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 277'ye yükseldi

İstanbul

Hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura, ülkede etkili olan sellere ilişkin basına açıklamada bulundu.

Sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 277'ye yükseldiğini dile getiren Mwaura, olumsuz hava koşullarının yaklaşık 411 bin kişiyi etkilediğini ve 56 bin ailenin de evini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Ülke genelinde 62 sağlık merkezinin hasar gördüğünü kaydeden Mwaura, salgın hastalıkların görülmeye başladığını ve 53 kolera vakası tespit ettiklerini bildirdi.

Öte yandan, seller nedeniyle Kenya'da 9 bin dönüm tarım arazisi zarar görürken, 4 bin çiftlik hayvanı da telef oldu.

Hükümet, sellerden etkilenenler için 167 kamp kurdu.

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya dahil Tanzanya, Somali, Burundi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkeler, şiddetli yağışların yol açtığı sellerden olumsuz etkileniyor.

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