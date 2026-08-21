Diyarbakır'ın içme suyu kapasitesi yeni arıtma tesisiyle iki katına çıkacak

DİSKİ Genel Müdürlüğünce, 31 Ekim 2025'te, kentin gelecek yıllarda da içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla merkez Kayapınar ilçesinde "2. Etap İçme Suyu Arıtma Tesisi"nin inşaatına başlandı.

Devlet Su İşleri tarafından yapılan isale hattı üzerinden sağlanacak suyla tesiste saniyede 3,1 metreküp su arıtılabilecek.

Mevcut arıtma tesisiyle günlük yaklaşık 268 bin metreküp olan su arzı, yeni tesisin devreye alınmasıyla 536 bin metreküpe çıkacak.

Fiziki gerçekleşme oranı yüzde 60'a ulaşan tesisin bu yılın sonunda devreye alınması hedefleniyor.

"Geleceği şimdiden tasarlamak, projelendirmek durumundayız"

DİSKİ Genel Müdürü Mehmet Şerifoğlu, AA muhabirine, içme suyunun bölgede, ülkede ve dünyada çok önem kazandığını söyledi.

İçme suyunun, iklime bağlı ani yağışlar ve kuraklık nedeniyle yönetilmesinin daha zor hale geldiğini ifade eden Şerifoğlu, "İçilebilir suyun bu kadar önemli olduğu bir dünyada geleceği şimdiden tasarlamak, projelendirmek durumundayız." dedi.

Şerifoğlu, geçen yıl ve önceki senelerde özellikle büyükşehirlerde içme suyuna ilişkin büyük problemlerin yaşandığını anımsatarak, "Muhtemeldir ki bundan sonra daha büyük seslerle bu söylenecek ve yaşanacak. Hem bölgemiz hem ülkemiz için buna dair ciddi önlemler almalıyız. Bu, artık dünyanın sorunu haline gelmeye başladı ve bu sorun biraz daha artarsa aynı zamanda bir güvenlik meselesine de dönüşüyor. Buna dair bütün şehirlerimizin ciddi önlemler alması lazım." diye konuştu.

Diyarbakır özelinde içme suyu kaynaklarını ve havzalarını korumaya, bunlar için tehlike oluşturabilecek bütün yapıları ortadan kaldırmaya çalıştıklarını dile getiren Şerifoğlu, bu çalışmaların bir aşamasının da suyun kaynağını korumak olduğunu vurguladı.

Şerifoğlu, diğer aşamasının da suyu mümkün olduğu kadar sadece insani kullanım için tüketmek olduğunu belirterek, "Yapılması gereken en önemli konulardan biri de su havzalarının daha iyi korunmasını sağlayacak yasal düzenlemeler oluşturmaktır." ifadesini kullandı.

Geçen yıl hayata geçirdikleri modüler arıtma tesisiyle kentin kısa ve orta vadede içme suyu problemini çözdüklerini anlatan Şerifoğlu, inşa ettikleri 2. Etap İçme Suyu Arıtma Tesisinin, öngördükleri geleceğe yönelik bir hazırlık çalışması olduğuna dikkati çekti.

Şerifoğlu, şu anda kentteki mevcut tesis ile kentin 10 yıla kadar su ihtiyacını karşılayabilecek bir kapasiteye sahip olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yeni yatırımlarla bu süreyi uzatıyoruz. Belki 50-60 yıla kadar bu sorunu kökünden çözecek bir yatırıma giriştik. Bunu bugünden yapmak zorundayız. Çünkü kriz geldiği anda bir çözüme girmek gerçek bir çözüm yaratmayabilir. Kriz anında su insanı yönetir, insan suyu yönetemez."

"Diyarbakır'ın 2070 yılına kadar içme suyu problemi yaşayacağını düşünmüyoruz"

Şerifoğlu, geçen yıl ekim ayında başladıkları projeyi yıl sonu itibarıyla bitirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Tesisi 1 ila 1,2 milyar lira maliyetle tamamlamayı öngördüklerini ifade eden Şerifoğlu, "İller Bankası ve uluslararası finansla beraber bu projeyi ortak geliştirdik. Ana isale hattımızı da DSİ ile beraber çalıştık. Onların da burada çok emeği var. Sayın Vali Bey'in de gerçekten bu konuda bize çok desteği oldu. Uzun zamandır başlanıp bitirilemeyen bir projeydi. Bunu bitirmek bize kısmet oldu." dedi.

Şerifoğlu, yeni tesisin hizmete girmesiyle mevcut tesiste onarım ve modernizasyon çalışması yapacaklarını anlatarak, çalışmanın tamamlanmasıyla birbirine alternatif iki arıtma tesisine kavuşmuş olacaklarını belirtti.

Mevcut arıtma tesisiyle saniyede 3,1 metreküp su arıtabildiklerini, yeni arıtma tesisiyle de aynı miktarda su arıtabileceklerini kaydeden Şerifoğlu, şöyle konuştu:

"Diyarbakır'ın içme suyu arzını iki katına çıkarıyoruz. Bir o kadar nüfusa yetecek kadar içme suyu sağlamanın teknik altyapısını oluşturuyoruz. Diyarbakır nüfusunun yaklaşık 1,5 milyonuna şu anda temiz içme suyu sağlıyoruz. Bu tesis bittiğinde Diyarbakır nüfusu 3 milyona çıksa bile onlara sağlıklı ve temiz içme suyu sağlayabiliriz. Diyarbakır'ın 2070 yılına kadar içme suyu problemi yaşayacağını düşünmüyoruz. Sene sonu itibarıyla yeni isale hattı ile bu arıtma tesisini devreye almayı planlıyoruz."

Şerifoğlu, DİSKİ olarak en temel görevlerinin Diyarbakır'ın her hanesine Dünya Sağlık Örgütünün parametrelerine uygun temiz içme suyu sağlamak olduğunu belirterek, bu konuda da ciddi çalışmalar yürütmeye başladıklarını söyledi.

Şu anda daha çok ilçelerde ve kırsal mahallelerde çalışma yürüttüklerini anlatan Şerifoğlu, "Hedefimiz bu senenin sonuna doğru Diyarbakır'da içme suyu sıkıntısı çeken herhangi bir köyün bile olmaması. Buna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Dökecek bir damla suyumuz yok"

Şerifoğlu, su tasarrufunun önemine değinerek, şunları söyledi:

"Dökecek bir damla suyumuz yok. Su çok kıymetli bir değer. İsraf açısından çok dikkat etmek gerekiyor. Birinin döktüğü ya da kendi bostanına harcadığı su belki daha yüksek kotlarda suyun ulaşamadığı insanların çocuklarına veremediği içme suyudur. O anlamda da bir kul hakkıdır aslında."

Tesislerine gelen suyu, marketlerde satılan sulardan çok daha kaliteli içilebilir suya dönüştürdüklerini belirten Şerifoğlu, sadece içme suyu sağlamaya çalışmadıklarını, içilebilir sağlıklı su üretip insanlara ulaştırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.