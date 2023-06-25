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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rusya'daki gelişmeler Putin'in otoritesine doğrudan bir sınama

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yevgeniy Prigojin'in kurucusu olduğu paralı asker grubu Wagner'in Rus yönetimine isyanıyla ilgili, "Bu durum Putin'in otoritesine doğrudan bir sınama teşkil ediyor ve derin soru işaretleri doğuruyor." dedi.

Şerife Çetin  | 25.06.2023 - Güncelleme : 25.06.2023
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rusya'daki gelişmeler Putin'in otoritesine doğrudan bir sınama

New York

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yevgeniy Prigojin'in kurucusu olduğu paralı asker grubu Wagner'in Rus yönetimine isyanıyla ilgili, "Bu durum Putin'in otoritesine doğrudan bir sınama teşkil ediyor ve derin soru işaretleri doğuruyor. Gerçek çatlakları ortaya koyuyor. Ne olacağına ya da durumun nereye evrileceğini bilemeyiz ancak Putin'in önümüzdeki dönemde cevaplaması gereken çok soru olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Blinken, "CBS News" televizyon kanalına verdiği röportajda, Rusya'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Rusya'yla ülkedeki diplomatik personel ve ABD vatandaşlarının korunması için kendi ekibinin irtibata geçtiğini aktaran Blinken, "Rusların mesajı aldıklarından emin olmak için birçok kişi irtibat kurdu." dedi.

Blinken, henüz Rusya'da "son hamlenin" görülmediğini, bunun gelişmekte olan bir "hikaye" olduğunu belirterek, ABD'nin durumu çok dikkatli ve yakından takip ettiğini söyledi.

Wagner'in tam olarak ne yapacağının henüz bilinmediğini, nasıl bir anlaşmaya varıldığının netleşmediğini dile getiren Blinken, gelişmelerin grubun yurt dışı operasyonlarını nasıl etkileyeceğini öngörmenin de zor olduğuna işaret etti.

"Gerçek çatlakları ortaya koyuyor"

Rusya'nın Kiev'i ele geçirmeye çalışırken Moskova'yı korumak zorunda kaldığına işaret eden Blinken, "Bu durum Putin'in otoritesine doğrudan bir sınama teşkil ediyor ve derin soru işaretleri doğuruyor. Gerçek çatlakları ortaya koyuyor. Ne olacağına ya da durumun nereye evrileceğini bilemeyiz ancak Putin'in önümüzdeki dönemde cevaplaması gereken çok soru olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Blinken, gelişmelerin Rusya'nın "iç meselesi" olduğunu ancak ABD'nin her zaman her türlü senaryoya karşı hazırlık yaptığını dile getirdi.

ABD'nin temel odağının Ukrayna olmaya devam ettiğini belirten Blinken, "Biz Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendilerini korumak için ihtiyaçlarını sağlamaya ve Rusya'nın işgal ettiği toprakları geri almalarına odaklanıyoruz. Bu konuda müttefiklerimiz ve ortaklarımızla da birlik içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Blinken, gelişmelerin Rusya ve Wagner için "ciddi dikkat dağıtıcı etkenler" olduğunu değerlendirerek, "Bu Ukrayna için sahada ilerlemeye imkan sağlayabilir." dedi.

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