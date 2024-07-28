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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Japon ve Hint mevkidaşlarıyla görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Japonya'nın başkenti Tokyo'ya ziyareti kapsamında, Japon mevkidaşı Kamikava Yoko ve Hint mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile görüşmeler yaptı.

Aynur Şeyma Asan  | 28.07.2024 - Güncelleme : 28.07.2024
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Japon ve Hint mevkidaşlarıyla görüştü Fotoğraf:David Mareuil/AA

Ankara

Blinken, Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) çerçevesinde, dışişleri bakanları düzeyindeki toplantıya katılmak üzere, Tokyo'yu ziyaretine başladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Japon mevkidaşı Kamikava ile bir araya gelen Blinken, Hint-Pasifik bölgesinde ülkelerinin güvenlik ve istikrar açısından rolünü ele aldı.

Blinken ve Kamikava, daha önce iki ülke arasında değinilen güvenlik alanındaki taahhütlerinin devamlılığına bağlılıklarını yinelemelerinin yanı sıra Tayvan Boğazı ve Güney Çin Denizi'nde "barış ve istikrarın korunmasının önemini" vurguladı.

Blinken, Hint mevkidaşıyla da görüştü

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar da X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Blinken ile bir araya geldiğini belirtti.

"İkili gündemlerinin istikrarlı şekilde ilerlediğini" kaydeden Jaishankar, Blinken ile bölgesel ve küresel sorunları geniş kapsamlı ele aldıklarını aktardı.

Jaishankar, QUAD kapsamında düzenlenecek toplantıya katılmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

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