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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: (İsrail yönetimine) Gazze ve Batı Şeria'da sivillerin korunması gerektiğini vurguluyorum

Dildar Baykan Atalay  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: (İsrail yönetimine) Gazze ve Batı Şeria'da sivillerin korunması gerektiğini vurguluyorum

Ankara

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "(İsrail yönetimine) Sadece Gazze'de değil aynı zamanda Batı Şeria'da sivillerin korunması gerektiğini vurguluyorum." dedi.

Blinken, "Bu çatışmada ikinci veya üçüncü bir cephenin açılmaması konusunda başından beri çok netiz." diye konuştu.

ABD'li Bakan Blinken, Gazze'de (Hamas'la ilgili) statükonun devam edemeyeceğini savunarak, "İsrail'in de Gazze'nin kontrolünü ve sorumluluğunu üstlenemeyeceğini biliyoruz." ifadesini kullandı.

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