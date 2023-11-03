ABD Dışişleri Bakanı Blinken: (İsrail yönetimine) Gazze ve Batı Şeria'da sivillerin korunması gerektiğini vurguluyorum
Ankara
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "(İsrail yönetimine) Sadece Gazze'de değil aynı zamanda Batı Şeria'da sivillerin korunması gerektiğini vurguluyorum." dedi.
Blinken, "Bu çatışmada ikinci veya üçüncü bir cephenin açılmaması konusunda başından beri çok netiz." diye konuştu.
ABD'li Bakan Blinken, Gazze'de (Hamas'la ilgili) statükonun devam edemeyeceğini savunarak, "İsrail'in de Gazze'nin kontrolünü ve sorumluluğunu üstlenemeyeceğini biliyoruz." ifadesini kullandı.
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