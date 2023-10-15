Dolar
27.80
Euro
29.21
Altın
1,932.86
ETH/USDT
1,557.50
BTC/USDT
26,875.00
BIST 100
8,113.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çinli mevkidaşı Vang ile telefonda görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile İsrail-Filistin çatışması hakkında telefonda konuştu.

Dilara Karataş  | 15.10.2023 - Güncelleme : 15.10.2023
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çinli mevkidaşı Vang ile telefonda görüştü

Ankara

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Blinken, "İsrail'in meşru müdafaa hakkını savunmasına yönelik desteğini" yineledi.

Hamas'ın saldırılarının durdurulması ve tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulunan Blinken, bölgede istikrarın korunması gerektiğini söyledi.

Görüşmede, ABD-Çin ilişkilerine de değinen Vang ve Blinken, açık iletişim kanallarının sürdürülmesinin önemine dikkati çekti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 329 kişinin öldüğünü, 9 bin 42 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 55 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise bir gazeteci yaşamını yitirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Bitlis, Van ve Ağrı çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak uyarısı
Kimlik fotoğrafının bulunduğu mesaja inanan doktor 750 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı
İletişim Başkanı Altun, gazetecileri bölgesel çatışma döneminde dezenformasyonlara karşı uyardı
Sosyal medyadan canlı yayın yapıp yola çıkan kamyon şoförü, jandarmanın takibine takıldı

Benzer haberler

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çinli mevkidaşı Vang ile telefonda görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çinli mevkidaşı Vang ile telefonda görüştü

Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile İsrail-Filistin gerilimini görüştü

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü: ABD, terör örgütü YPG’yle çalışmaktan vazgeçmeli

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü: ABD, terör örgütü YPG’yle çalışmaktan vazgeçmeli
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet