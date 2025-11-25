Dolar
Dünya

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Rigas Türkiye'yi ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Michael J. Rigas'ın 27 Kasım-5 Aralık tarihlerinde Türkiye, Irak ve İsrail'de temaslarda bulunacağı bildirildi.

Mücahit Oktay  | 25.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Rigas Türkiye'yi ziyaret edecek

New York

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Rigas, program çerçevesinde 27 Kasım- 5 Aralık tarihlerinde Türkiye, Irak ve İsrail'de temaslarda bulunacak.

Rigas, Türkiye'de düzenlenecek "İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü" programında ABD heyetine başkanlık edecek.

"ABD-Türkiye ikili ilişkilerini ilerletmek" amacıyla Türk mevkidaşlarıyla görüşmeler yapacak olan Rigas, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile de bir araya gelecek.

Rigas, daha sonra Bağdat'a hareket ederek Iraklı yetkililerle görüşecek, burada ABD diplomatik tesislerini ziyaret edecek ve Erbil'deki yeni başkonsolosluğun açılışını yapacak.

Ayrıca Rigas, İsrailli yetkililerle de bir araya gelecek.

