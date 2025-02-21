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Dünya

ABD dahil 11 ülke, Kuzey Kore'ye ilişkin BMGK kararlarının "tam" uygulanmasında kararlı

ABD ve İngiltere dahil 11 ülke, Kuzey Kore ile ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının "tam" olarak uygulanması konusunda kararlı olduklarını açıkladı.

Salih Okuroğlu  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
ABD dahil 11 ülke, Kuzey Kore'ye ilişkin BMGK kararlarının "tam" uygulanmasında kararlı

Ankara

ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore'den yapılan ortak açıklamada, 19 Şubat'ta ABD'nin başkenti Washington'da Çok Taraflı Yaptırımları İzleme Ekibi (MSMT) Yönlendirme Komitesi'nin açılış toplantısının düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, MSMT'nin amacının, yaptırım ihlallerine dair raporlar yayımlayarak Kuzey Kore'ye ilişkin BMGK kararlarının "tam" olarak uygulanmasına yardımcı olmak olduğu ifade edildi.

MSMT'ye katılan ülkelerin, küresel nükleer silahların yayılmasını önleme ve Kuzey Kore'nin kitle imha silahları ile balistik füze programlarından kaynaklanan tehdidi ele alma konusunda kararlı olduğu vurgulandı.

Komitenin Pyongyang'a ilişkin BMGK kararlarının tam olarak uygulanmasında kararlı olduğu kaydedilen açıklamada, tüm devletler, "Kuzey Kore'den ve onun BMGK kararlarını ihlal etmesini kolaylaştıranlardan gelen tehditlere" karşı uluslararası barışı korumaya yönelik küresel çabalara katılmaya çağırıldı.

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