Dolar
30.32
Euro
32.79
Altın
2,021.00
ETH/USDT
2,200.00
BTC/USDT
39,997.00
BIST 100
8,200.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin kararı imzalamasından memnun

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını imzalayarak, ilgili protokolü onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Dildar Baykan Atalay  | 26.01.2024 - Güncelleme : 26.01.2024
ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin kararı imzalamasından memnun

Ankara

Blinken, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

İsveç'in katılımına ilişkin belgelerin Washington'a ulaşmasını ve İsveç'in NATO'nun 32. üyesi olmasını sabırsızlıkla beklediklerini kaydeden Blinken, "İsveç ve İttifak (NATO) birlikte daha güçlü." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından dün yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunun yayımlanmasına karar vermiş ve İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını imzalayarak ilgili protokolü onaylamıştır." ifadelerine yer verilmişti.

Daha sonra ilgili karar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gaziantep ve Malatya'da kar yağışı etkili oluyor
Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin ilave tediye ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Kars ile Tunceli'de kar yağışı, Erzurum, Iğdır ve Ardahan'da soğuk hava etkili oldu
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Erzurum'un kırsal mahallelerinde kışın yaşam zorlu geçiyor

Benzer haberler

CIA şefinin Hamas ve İsrail arasında ateşkes ve esir takası görüşmesi yapacağı iddia edildi

CIA şefinin Hamas ve İsrail arasında ateşkes ve esir takası görüşmesi yapacağı iddia edildi

ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin kararı imzalamasından memnun

İsrail medyası: ABD ile İsrail arasında büyük bir silah anlaşması imzalandı

İsveç'in, NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de

İsveç'in, NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin kararı imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin kararı imzaladı
İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet