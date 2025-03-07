Dolar
36.49
Euro
39.46
Altın
2,906.74
ETH/USDT
2,156.60
BTC/USDT
87,482.00
BIST 100
10,459.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump, Stratejik Bitcoin Rezervi kurulmasına ilişkin kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, Stratejik Bitcoin Rezervi ve ABD Dijital Varlık Stokunun kurulmasına yönelik kararnameye imza attı.

Dilara Zengin Okay  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
ABD Başkanı Trump, Stratejik Bitcoin Rezervi kurulmasına ilişkin kararnameyi imzaladı

Washington

Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Çarı David Sacks, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, Trump'ın Stratejik Bitcoin Rezervi ve Dijital Varlık Stoku oluşturma sözünü yerine getirdiğini belirtti.

ABD Başkanı Trump'ın Stratejik Bitcoin Rezervi oluşturulmasına yönelik kararnameyi imzaladığını aktaran Sacks, "Bu kararname, Başkan Trump'ın ABD'yi 'dünyanın kripto başkenti' yapma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sacks, söz konusu rezervin federal hükümetin elinde bulunan ve el konulan Bitcoin'ler ile oluşturulacağını belirterek, vergi mükelleflerine ek bir maliyet getirmeyeceğini bildirdi.

ABD hükümetinin yaklaşık 200 bin Bitcoin'e sahip olduğunun tahmin edildiğini vurgulayan Sacks, ancak bugüne kadar kapsamlı bir denetim yapılmadığını ve kararnameyle federal hükümetin dijital varlıklarının tam olarak hesaplanmasının da öngörüldüğünü kaydetti.

Sacks, ABD'nin rezerve yatırılan Bitcoin'leri satmayacağını belirterek, "Bitcoin'in erken satışı, ABD vergi mükelleflerine şimdiden 17 milyar dolardan fazla kayıp yaşattı. Artık federal hükümet, elindeki varlıkların değerini en üst düzeye çıkarmak için bir stratejiye sahip olacak." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Sacks, Hazine ve Ticaret bakanlarına ek bir vergi yükü oluşturmadan, daha fazla Bitcoin edinmek için bütçeden bağımsız stratejiler geliştirme yetkisi verildiğini kaydetti.

Kararname ile Bitcoin dışındaki dijital varlıklardan oluşan bir dijital varlık stokunun da oluşturulduğunu vurgulayan Sacks, hükümetin bu stok için yalnızca el koyma işlemleri yoluyla elde edilen varlıkları kullanacağını ve ek bir varlık alımı yapmayacağını aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da kaybolduğu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel hastanede hayatını kaybetti
İtalya Savunma Bakanı, Baykar ile Leonardo arasındaki anlaşmanın önemli bir fırsat olduğunu belirtti
ATAK helikopterinin namlusuna yerleştirilen kamerayla kaydedilen görüntüler paylaşıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kitap fuarını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iftar paylaşımı

Benzer haberler

ABD Başkanı Trump, Stratejik Bitcoin Rezervi kurulmasına ilişkin kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Trump, Stratejik Bitcoin Rezervi kurulmasına ilişkin kararnameyi imzaladı

Zelenskiy, Brüksel temaslarının ardından "barış için yapıcı şekilde çalışacağı" mesajını verdi

Trump: Rusya ve Ukrayna ile görüşmelerde ciddi mesafe kaydettik

İngiliz Bakan, Ukrayna'ya savunma harcamalarında daha fazlasını yapacaklarını söyledi

İngiliz Bakan, Ukrayna'ya savunma harcamalarında daha fazlasını yapacaklarını söyledi
ABD'li ve Ukraynalı yetkililerin Riyad'da müzakere masasına oturması bekleniyor

ABD'li ve Ukraynalı yetkililerin Riyad'da müzakere masasına oturması bekleniyor
Trump yönetiminin federal hibe ve kredilerini durdurma kararı bir kez daha engellendi

Trump yönetiminin federal hibe ve kredilerini durdurma kararı bir kez daha engellendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet