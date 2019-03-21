Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.22
Dolar
5.47
BIST 100
103,407.80
Altın
1,305.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump: İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımanın zamanı geldi

ABD Başkanı Trump, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Hakan Çopur   | 21.03.2019
ABD Başkanı Trump: İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımanın zamanı geldi

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni Zelanda katliamı: Bilgi savaşlarının yeni nesil terörizmi
Facebook merkez bankalarına rakip mi olacak?
Bir terör ideolojisi olarak 'beyaz ırkçılık'
Japonya’nın savunma politikasındaki dönüşüm
Nil havzası hidropolitiğinde Çin faktörü: Mısır hegemonyasının sonu mu?

Benzer haberler

ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'dan Türkiye açıklaması

ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'dan Türkiye açıklaması

'İsrail'in ABD'den daha iyi dostu yoktur'

'ABD Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıyabilir' iddiası

Bir terör ideolojisi olarak 'beyaz ırkçılık'

Bir terör ideolojisi olarak 'beyaz ırkçılık'
Ilhan Omar'dan ABD'nin Irak işgaline tepki

Ilhan Omar'dan ABD'nin Irak işgaline tepki
İsrail askerleri Batı Şeria’da bir Filistinliyi şehit etti

İsrail askerleri Batı Şeria’da bir Filistinliyi şehit etti