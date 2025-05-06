Dolar
38.61
Euro
43.79
Altın
3,376.38
ETH/USDT
1,800.00
BTC/USDT
94,263.00
BIST 100
9,177.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump, biyolojik araştırmaların güvenliğine ilişkin kararname imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump tarafından biyolojik araştırmaların güvenliğinin artırılması için imzalanan kararnamede, "tehlikeli fonksiyon kazanma araştırmalarına" yönelik federal fonların (GoF) durdurulması öngörüldü.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
ABD Başkanı Trump, biyolojik araştırmaların güvenliğine ilişkin kararname imzaladı

Ankara

Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, biyolojik araştırmaların güvenliğinin iyileştirilmesi kapsamında imzalanan kararnamenin detaylarına yer verildi.

Açıklamada, gen ürünlerinin biyolojik işlevlerinin artırılması kapsamında yürütülen "fonksiyon kazanma araştırmalarının" ABD vatandaşlarının hayatını tehlikeye attığına işaret edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ülkede biyolojik araştırmaların kontrolsüz şekilde yapılmasının halk sağlığı, ekonomi ve ulusal güvenlik açısından ciddi riskler oluşturabileceği belirtilen açıklamada, Joe Biden yönetiminin, bu tür "riskli" araştırmalara izin verdiği kaydedildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgını deneyiminin ardından bu tür uygulamaların denetimsiz şekilde devam etmesinin, daha büyük biyolojik tehditlere yol açabileceği vurgulandı.

"Tehlikeli fonksiyon kazanma araştırmalarına” yönelik federal fonların durdurulduğu aktarılan açıklamada, biyolojik araştırmalarda hesap verebilirliğin ve kamu şeffaflığının artırılmasına ilişkin de adımlar atılacağı ifade edildi.

Kovid-19 salgını süresince bilim insanları tarafından sıklıkla dile getirilen "fonksiyon kazanma araştırmaları", bir organizmanın işlevlerini veya süreçlerini değiştirmek için bir patojeni veya toksini değiştirmeyi içeriyor.

Bilim insanları bu tip araştırmalarda, genetik yapıyı değiştirerek organizmanın daha önce yapamadığı şeyleri yapabilmesini sağlıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Otoyolu'nda otomobil ile oto kurtarıcısının karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
İstanbul'un 3 ilçesine yarın 10 saat su verilemeyecek
Gaziantep merkezli 47 ildeki FETÖ operasyonunda 208 şüpheli yakalandı
Türkiye'de hava kargonun yüzde 84'ü İstanbul merkezli seferlerle nakledildi
Sarıyer'de çöken yolda ekiplerin çalışması 4. gününde sürüyor

Benzer haberler

ABD-İran müzakereleri: İran muhalefeti ve iç kamuoyu ne diyor?

ABD-İran müzakereleri: İran muhalefeti ve iç kamuoyu ne diyor?

ABD Başkanı Trump, biyolojik araştırmaların güvenliğine ilişkin kararname imzaladı

Credit Suisse, ABD'de vergi kaçırma suçlamasıyla 511 milyon dolar ceza ödeyecek

ABD'de serbest bırakılan Filistinli aktivist Mahdawi: Beni susturamayacaksınız

ABD'de serbest bırakılan Filistinli aktivist Mahdawi: Beni susturamayacaksınız
Geçen ay borsada otomotiv şirketleri arasında tek şirket kazandırdı

Geçen ay borsada otomotiv şirketleri arasında tek şirket kazandırdı
ABD'de Trump yönetiminin yaklaşık 12 bin mülteciyi ülkeye kabul etmesine karar verildi

ABD'de Trump yönetiminin yaklaşık 12 bin mülteciyi ülkeye kabul etmesine karar verildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet