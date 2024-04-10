Dolar
32.29
Euro
34.69
Altın
2,333.70
ETH/USDT
3,505.40
BTC/USDT
69,848.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Başkanı Biden'dan İran "tehdidine" karşı İsrail'e tam destek

ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Hakan Çopur  | 10.04.2024 - Güncelleme : 10.04.2024
ABD Başkanı Biden'dan İran "tehdidine" karşı İsrail'e tam destek Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Washington

Biden, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Biden, Kişida ile görüşmelerinde Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldıklarını ve bu bağlamda hem Gazze'deki krize hem de İran'a ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını bildirdi.

"İran'ın İsrail'e yönelik ciddi saldırı tehdidini de görüşmemizde ele aldık. Başbakan (Binyamin) Netanyahu'ya da söylediğim gibi, İran'dan ve onun bölgedeki vekillerinden gelen tehditlere karşı İsrail'e olan güvenlik taahhüdümüz sarsılmaz. Tekrar ediyorum, sarsılmaz." şeklinde konuşan Biden, İsrail'in güvenliğini sağlamak için her şeyi yapacaklarını vurguladı.

Netanyahu'ya "Gazze'ye daha fazla yardım girmeli" uyarısı

Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile son görüşmesinde Gazze'deki krizi kapsamlı şekilde ele aldıklarını ve bu konudaki endişelerini kendisine açık şekilde dile getirdiğini söyledi.

ABD Başkanı, Gazze'ye son günlerde artan insani yardımın yeterli olmadığını ve Netanyahu yönetiminden daha fazla yardım girmesine izin vermesini istediğini aktardı.

Biden, sivil kayıplarının azaltılması konusunu da gündeme getirdiğini ve bu konudaki rahatsızlığını Netanyahu'ya ilettiğini kaydetti.

"Hamas'a (ateşkes anlaşması taslağı) sunuldu, yaptığımız öneriyi değerlendirip ilerlemeleri gerekiyor. Rehinelerin ait oldukları evlerine dönmesi gerekiyor, aynı zamanda 6 haftalık bir ateşkese hemen ihtiyacımız var." diyen Biden, Gazze'deki insani krizin tırmanmaması için insani yardım çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve bunun ateşkes anlaşmasıyla yakından ilgili olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye başsağlığı telefonu
Niğde'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
Şırnak ve Mardin için gök gürültülü sağanak uyarısı
"Bozdoğan-23" operasyonlarında 32 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi
Ardahan'da Kura Nehri eriyen kar birikintileri ve sağanak nedeniyle taştı

Benzer haberler

ABD Başkanı Biden'dan İran "tehdidine" karşı İsrail'e tam destek

ABD Başkanı Biden'dan İran "tehdidine" karşı İsrail'e tam destek

İsrail'de savaş kabinesi üyesi Gantz'dan "Refah'a girip Han Yunus'a döneceğiz" tehdidi

Eski BM Filistin Raportörü Lynk'e göre İsrail, ABD sayesinde ihlallere devam edebiliyor

Kuzey Amerikalı akademisyenlerden İsrail’in Gazze’deki eğitimi sistematik olarak hedef almasına tepki

Kuzey Amerikalı akademisyenlerden İsrail’in Gazze’deki eğitimi sistematik olarak hedef almasına tepki
ABD'de enflasyon martta yıllık yüzde 3,5 ile beklentilerin üzerinde geldi

ABD'de enflasyon martta yıllık yüzde 3,5 ile beklentilerin üzerinde geldi
İsrail'in 187 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 482'ye çıktı

İsrail'in 187 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 482'ye çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet