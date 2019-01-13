İsrail askerleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi yaraladı

RAMALLAH

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde İsrail askerleri ile çıkan arbedede 7 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, Ramallah'taki Filistin Tıp Kompleksi'ne kaldırılanlardan 6'sının hafif yaralandığı, diğer Filistinlinin de gözüne kauçuk kaplı mermi isabet ettiği, durumunun ağır olmadığı bildirildi.

İsrail askerleri, akşam saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait dükkanlara baskınlar düzenlemişti.

Ramallah'ın Beytunya beldesi ile Masiyun ve Ayn Mecd mahallelerinde yoğun şekilde konuşlanan askerler baskınlar sırasında güvenlik kameralarına el koymuş, duruma tepki gösteren Filistinli gençler ile askerler arasında arbede yaşanmıştı.

Filistinli gençler, taş atarak ve tekerlek yakarak tepki göstermiş, İsrail askerleri plastik mermi ve gaz bombasıyla karşılık vermişti.

İsrail askerleri, çeşitli gerekçelerle sık sık Filistin beldelerine baskınlar düzenliyor.

İsrail'den Gazze'ye saldırı

Öte yandan, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde yer alan üç noktaya roket ve hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin doğusunda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın gözlem noktası olarak kullandığı askeri bir mevziyi bombaladı.

İsrail ordusu bir süre sonra da Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde boş iki araziye roket saldırısı düzenledi.

Filistin sağlık kaynakları, İsrail saldırılarında herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı bilgisini verdi. İsrail ordusundan da saldırılara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail Yayın Kurumundan bir süre önce yapılan açıklamada, İsrail'in güneyindeki "Sudot Negev" yerleşim bölgesindeki açık bir alana roket düştüğü kaydedilmişti. Roket atılması neticesinde herhangi bir yaralanma ve hasar olmadığı ifade edilmişti.

Roket atılmasını Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplardan üstlenen olmamıştı.

Muhabir: Muhammed Macid,Zeynep Tüfekçi