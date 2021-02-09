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Dünya

Biden-Modi görüşmesinde İndo-Pasifik bölgesinin güvenliğine vurgu

Beyaz Saray, Biden ile Modi arasındaki telefon görüşmesinde İndo-Pasifik bölgesinde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına vurgu yapıldığını bildirdi.

Hakan Çopur   | 09.02.2021
Biden-Modi görüşmesinde İndo-Pasifik bölgesinin güvenliğine vurgu

Washington

ABD Başkanı Joe Biden ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ikili ilişkileri derinleştirme arzusunu dile getirdikleri görüşmede, İndo-Pasifik bölgesinde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına vurgu yaptı.

Beyaz Saray, Biden ile Modi arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Biden ile Modi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19), iklim değişikliği, küresel ekonomi ve küresel terörle mücadele gibi pek çok konu başlığında ABD-Hindistan iş birliğini artırma konusunda mutabık kaldı.

İki lider, İndo-Pasifik bölgesinin serbest ve açık olarak kalması, seyir serbestliğinin, toprak bütünlüğünün ve Quad (Çin'e karşı geliştirilen ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya ittifakı) aracılığıyla daha güçlü bir bölgesel mimarinin desteklenmesi hususlarında da ortak iradelerini beyan etti.

Açıklamaya göre Biden, dünyanın her yerinde demokratik değerlerin ve kurumların üstünlüğünün korunması yönündeki görüşlerini Modi'ye iletti.

Ayrıca Biden ile Modi, Myanmar'da demokratik sürecin ve hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Biden, İndo-Pasifik bölgesinin önemli ülkeleri Japonya, Avustralya ve Güney Kore liderleri ile yaptığı görüşmelerde de bölgedeki "Çin etkisi" karşısında birlikte çalışmanın önemini dile getirmişti.

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