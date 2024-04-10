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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'de savaş kabinesi üyesi Gantz'dan "Refah'a girip Han Yunus'a döneceğiz" tehdidi

İsrail'in 7 Ekim sonrasında Gazze'ye saldırıları için kurulan Savaş Kabinesi'nin üyesi Benny Gantz, Ramazan Bayramı'nın ilk günü, "ordunun Refah'a gireceği sonra da çekildikleri Han Yunus'a yeniden döneceği" tehdidini yineledi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Halime Afra Aksoy  | 10.04.2024 - Güncelleme : 10.04.2024
İsrail'de savaş kabinesi üyesi Gantz'dan "Refah'a girip Han Yunus'a döneceğiz" tehdidi

Kudüs

İsrail ordu radyosunun haberine göre, Gantz İsrail'in güneyindeki Sderot beldesinde basın açıklaması düzenledi.

"Refah'a girip Han Yunus'a döneceğiz." diyen Gantz, Gazze'deki askeri operasyonlar kapsamında hareket özgürlüğünü koruyacaklarını belirtti.

"Zafere adım adım ulaşılacağını, ona doğru yol aldıklarını ve durmayacaklarını" öne süren Gantz, "en acil hedeflerinin esirlerin geri dönüşü" olduğunu savundu.

İsrailli yetkili, sözünü ettiği Refah ve Han Yunus'a yönelik hamlelerine ilişkin herhangi bir tarih belirtmedi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre ise ismini vermek istemeyen bir ordu yetkilisi, "Refah'a girmeye hazırlanmak için hedef tarih verildiğini" ifade etti ancak konuya ilişkin detaylı bilgi vermedi.

İsrail ordusu, 7 Nisan’da yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'tan çekildiğini duyurmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise ordunun arkasında büyük bir yıkım bıraktığı Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan güneydeki Refah’a saldırıya hazırlık amacıyla çekildiğini belirtmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 8 Nisan'daki açıklamasında, ülkesinin saldırılarından kaçan 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı güneydeki Refah'a kara saldırısı için tarih belirlendiğini belirtmişti.

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