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Dünya

Hamas: İsrail'i mağlup etmenin tek yolu direniş

Hamas, kapsamlı bir halk direnişinin İsrail'i mağlup etmenin ve toprakları geri almanın tek yolu olduğunu belirtti.

Safiye Karabacak   | 25.05.2020
Hamas: İsrail'i mağlup etmenin tek yolu direniş

Gazze

Hamas, kapsamlı bir halk direnişinin İsrail'i mağlup etmenin ve toprakları geri almanın tek yolu olduğunu belirtti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesinin 20. yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çıkması, halk tarafından yapılan fedakarlıklar ve direnişin ardından gerçekleşti. Kurtuluş yolu, şehitlerin ve gazilerin kanı ile mahkumların acılarıyla döşenmiştir." ifadesini kullandı.

İsrail'in yirmi yıl önce Lübnan'ın güneyinden çıkarılmasının, "siyonist projenin hezimete uğratılabileceğinin" açık bir göstergesi olduğunu aktaran Kasım, direniş güçlerinin çabalarını birleştirmesinin önemine dikkati çekti.

Kasım açıklamasında şunları kaydetti:

"İsrail'in yirmi yıl önce Lübnan'ın güneyinden, 1982'de Sina'dan, 2005'te Gazze'den çekilmesi, işgalcilerden toprakları geri almanın ancak halk tarafından desteklenen kapsamlı bir direnişle gerçekleşebileceğinin kanıtıdır. İsrail'i mağlup etmenin ve toprakları almanın tek yolu direniş."

İsrail ordusu 1978'de işgal ettiği Lübnan'dan 25 Mayıs 2000'de çekilmişti.

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