Tokyo metropolü ve Hokkaido'da OHAL kaldırıldı
Japonya Başbakanı Abe, yeni tip koronavirüse karşı yürürlükteki olağanüstü hal şartlarının Tokyo metropolü ve Hokkaido eyaletinde kaldırıldığını açıkladı.
Tokyo
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Japonya Başbakanı Abe Şinzo, düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ülkesindeki olağanüstü halin (OHAL) seyrine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Abe, normal şartlarda 31 Mayıs'a kadar uzatılan OHAL’in kaldırılması öncesinde hükümetin oluşturduğu uzmanlar heyetine danışıldığını söyledi.
Heyetin tavsiye kararının hükümete sunulmasının ardından Abe, başkent Tokyo ve çevresindeki Çiba, Kanagawa, Saitama ile kuzeydeki Hokkaido'da OHAL'in kaldırıldığını bildirdi.
Nisan başında önce 7 bölgede ilan edilen ve 16 Nisan’da tüm ülke genelinde yaygınlaştırılan OHAL’in, 6 Mayıs’ta ay sonuna dek uygulanmasına karar verilmişti.
İyileştirilen sağlık şartları dolayısıyla OHAL, 14 Mayıs'ta 39 eyalette, 21 Mayıs'ta Osaka, Kyoto ve Hyogo'da kaldırılmıştı.
Japonya'da vaka sayısı 17 bin 323’e, ölü sayısı 852’ye yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.