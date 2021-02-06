Euro
8.51
Dolar
7.06
BIST 100
1,527.17
Altın
1,811.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Başkanı Biden, Trump'ın istihbarat brifinglerine erişiminin olmayacağını söyledi

Biden, "Onun istihbarat raporlarına erişime ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Islam Doğru   | 06.02.2021
ABD Başkanı Biden, Trump'ın istihbarat brifinglerine erişiminin olmayacağını söyledi

New York

ABD Başkanı Joe Biden, eski başkan Donald Trump’a "düzensiz davranışları" nedeniyle istihbarat raporlarına erişimin sağlanmayacağını belirtti.

CBS’e konuşan Biden, "Onun istihbarat raporlarına erişime ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Bunun ne faydası olacak?" ifadesini kullandı.

Trump’ın "düzensiz davranışlara" sahip olduğunu kaydeden Biden, hassas bilgileri sır olarak tutma konusunda Trump'a güvenilemeyeceğini öne sürdü.

ABD’de başkanların görevi sona erdikten sonra da istihbarat brifinglerine sürekli erişim hakkı geleneği bulunuyor.

New York Times'a göre, Trump’a bu erişimin verilmemesi ABD tarihinde ilk olacak.

Trump, 3 Kasım 2020'de başkanlık seçimlerini kazanan Biden’ı haftalarca güvenlik ve istihbarat brifinglerine dahil etmeyerek başkanlık devir sürecindeki geleneği bozmakla eleştirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 897 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 470 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 106 milyonu geçti
Çin, Sinovac'ın Kovid-19 aşısının yaygın kullanımına onay verdi
'Çocuklarım, eniştelerim geliyorlardı, eve almadan pencereden konuşuyordum'

Benzer haberler

ABD Başkanı Biden, Trump'ın istihbarat brifinglerine erişiminin olmayacağını söyledi

ABD Başkanı Biden, Trump'ın istihbarat brifinglerine erişiminin olmayacağını söyledi

Suudi Arabistan, Biden döneminin başlamasıyla Demokrat yönetim nezdindeki olumsuz imajını değiştirmek istiyor

Biden yönetiminin tartışmalı dış politikadan kaçınması bekleniyor

Biden yönetimi Husileri 'terör örgütü' listesinden çıkarmaya hazırlanıyor

Biden yönetimi Husileri 'terör örgütü' listesinden çıkarmaya hazırlanıyor
ABD’de sular durulmuyor: Biden’ın kararname fırtınası çözüm olabilecek mi?

ABD’de sular durulmuyor: Biden’ın kararname fırtınası çözüm olabilecek mi?
Trump, Senatodaki azil yargılamasında ifade vermeyecek

Trump, Senatodaki azil yargılamasında ifade vermeyecek