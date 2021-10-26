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Dünya

ABD Başkanı Biden, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Beyaz Saray'da görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Fener Rum Patriği Bartholomeos ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Dildar Baykan Atalay   | 26.10.2021
ABD Başkanı Biden, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Beyaz Saray'da görüştü

Washington

Patrik Bartholomeos, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Beyaz Saray'daki gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Patrik Bartholomeos, Biden ile son derece olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Papa Franciscus, İngiliz Kilisesinin Başpiskoposluğu, Müslüman ve Yahudi dini liderler ile tüm dünyada herkesin aşı olmasını sağlamak için bir girişim başlattığımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Sayın Başkan Biden da bu girişimi büyük bir memnuniyetle karşıladı." ifadelerini kullandı.

ABD'deki temaslarına dün Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın onuruna verdiği yemek ile başlayan Patrik Bartholomeos, günün ilerleyen saatlerinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya gelmişti.


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