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Türkiye, Ramazan 2020

Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan ramazan mesajı

Fener Rum Patriği Bartholomeos, tüm İslam aleminin ramazan ayını selamladıklarını, sağlık, barış ve huzur içinde yaşanmasını temenni ettiklerini bildirdi.

Elif Küçük   | 25.04.2020
Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan ramazan mesajı

İstanbul

İstanbul Rum Patrikliğinden yapılan açıklamada, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un ramazan mesajına yer verildi. 

İdrak edilmekte olan mübarek Ramazan ayı boyunca bedenlerini oruç ile ruhlarını da Kadir-i Mutlak'a ibadet ile nurlandıran Müslüman kardeşlerinin ramazan ayını en içten dilekleriyle kutladığını belirten Bartholomeos, mesajında şunları kaydetti:

"Tek tanrılı tüm dinlerde ortak ve vazgeçilmez bir ibadet olan oruç dönemlerinde insanoğlu bencillikten, kişisel hırs ve ihtiraslardan arınmakta, kalben Yaradan'ımıza yönelmekte, O'nun varlıklarına azami özen ve destek olmayı hedeflemektedir.

Günümüzün hayat tarzı insanoğluna ağır yükler yüklemiş, maddiyat düşkünlüğü ve otorite gücü bağımlılık haline dönüşerek maneviyatın algılanması önünde engel olmuştur. Bu durum insanoğlunun, kendisine hayat bahşeden yaratıcısına ulaştıracak yolda tökezlemesine sebep olmaktadır. Bu sene ramazan ayı, tıpkı Hristiyanların Paskalya, Yahudilerin Pesah orucu gibi, Kovid-19 salgını ile mücadelede alınan önlemler çerçevesinde idrak edilmektedir. Bu salgın, bizlere ne kadar kırılgan olduğumuzu, sahip olmaktan gururlandığımız imkanları ne kadar kolay kaybedebileceğimizi gösterdi.

Vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm İslam aleminin ramazan ayını selamlıyor, sağlık, barış ve huzur içinde yaşanmasını temenni ediyor, onların gönüllerinin sevgi, yardımlaşma ve paylaşma aşkıyla dolu olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. Hayırlı ramazanlar."

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