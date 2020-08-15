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Yaşam

Fener Rum Patriği Bartholomeos Gökçeada'da ayin yönetti

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Meryem Ana anısına düzenlenen ayini yönetti.

Burak Akay   | 15.08.2020
Fener Rum Patriği Bartholomeos Gökçeada'da ayin yönetti

Çanakkale

Patriğin doğum yeri olan Zeytinli köyündeki tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde yönettiği ayine, bazı ülkelerden despot ve papaz ile adada yaşayan Rumlar katıldı. 

Kilise girişinde mum yakan katılımcılar, dünya barışı ve sağlıklı bir yaşam için dua etti.

Tepeköy'de Agridia Kilisesi'ndeki ayin ise Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis yönetiminde gerçekleştirildi.

Meryem Ana anısına düzenlenen etkinlikler kapsamında bu yıl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıda yemek ve eğlence yapılacak.

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