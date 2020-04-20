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ABD Başkanı Trump Bartholomeos'u arayarak Paskalya Bayramı'nı kutladı

ABD Başkanı Donald Trump, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u arayarak Paskalya Bayramı'nı kutladı.

Çiğdem Münibe Alyanak   | 20.04.2020
ABD Başkanı Trump Bartholomeos'u arayarak Paskalya Bayramı'nı kutladı

İstanbul

Fener Rum Patrikhanesi'nden yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u telefonla aradı.

Başkan Trump, Bartholomeos ile yaptığı görüşmede, Fener Rum Patrikhanesi'nin yetkisinde bulunan ülkelerdeki Ortodoks cemaatlere de şahsının ve yönetiminin, iyi dilek ve tebriklerinin iletilmesini istedi.

Bartholomeos, Başkan Trump'a Fener Rum Patrikhanesi'nin yetki alanı içinde bulunan Amerika Başpiskoposu Elpidoforos'un riyasetindeki Amerika Rum Ortodoks Kilisesi ve toplumuna gösterdikleri alaka ve verdikleri destek için teşekkürlerini ifade etti.

Görüşmede ayrıca Fener Rum Patriği Bartholomeos'un, mayıs ayında yapılması planlanan Amerika ziyaretinin, gelecek yıla tehir edilmesi de değerlendirildi.

Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Bartholomeos'u telefonla arayarak Paskalya Bayramı'nı kutladı.

Bartholomeos, kutlama nezaketinde bulunan Kılıçdaroğlu, Yerlikaya, İmamoğlu ve Babacan'a teşekkürlerini ifade ederek, görevlerinde başarılar diledi.

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