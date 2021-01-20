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Dünya

ABD Başkanı Biden Beyaz Saray'da

ABD Başkanı Joe Biden yemin töreninin ardından Beyaz Saray'a geldi.

Betül Yürük   | 20.01.2021
ABD Başkanı Biden Beyaz Saray'da

New York

ABD Kongresinde düzenlenen yemin törenin ardından Arlington Ulusal Mezarlığını ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden, buradan konvoyla Beyaz Saray'a geçti.

Beyaz Saray önünde aracından inen Biden, Pennsylvania Avenue'de ailesi ile yürüyerek kendisini bekleyenleri selamladı.

Başkan olarak Beyaz Saray'a ilk adımını atan Biden, kısa süre sonra Oval Ofise'e geçerek çok sayıda başkanlık kararnamesi imzalayıp eski Başkan Donald Trump'ın tartışmalı politikalarını iptal edecek.

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