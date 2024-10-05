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Dünya

ABD Başkanı Biden, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 75. kuruluş yıl dönümünü kutladı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin Halk Cumhuriyeti'nin (ÇHC) 75. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e tebrik mesajı yolladığı bildirildi.

Emre Aytekin  | 05.10.2024 - Güncelleme : 05.10.2024
ABD Başkanı Biden, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 75. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Pekin

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Biden, "ABD halkı adına, ÇHC'nin 75. kuruluşunu kutlayan Çin halkını tebrik ettiğini" belirtti.

Mesajın, kuruluş yıl dönümü olan 1 Ekim'den 4 gün sonra duyurulması dikkati çekti.

ABD ve Çin, son yıllarda ticaretten ekonomik güvenliğe ve teknolojik rekabete, Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik ihtilaflarından Tayvan sorununa dek çok sayıda anlaşmazlığın olduğu gerilimli bir ilişki sürdürüyor.

ABD ile müttefikleri Filipinler, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın Güney Çin Denizi'nde yaptığı askeri tatbikata karşı Çin, 1 Ekim'i takip eden Ulusal Gün Haftası içinde aynı bölgede kendi askeri tatbikatını düzenlemişti.

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