ABD Başkan Yardımcısı Harris'ten "Gazze'de savaşın sona ermesinin zamanı geldi" mesajı
Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, "Bu bir İsrail operasyonuydu. ABD güçleri doğrudan dahil olmadı." dedi.
Washington
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail hükümetinin Hamas lideri Yahya Sinvar'ın "öldürüldüğü" yönündeki açıklamasının ardından "Gazze'de savaşın sona ermesinin zamanının geldiği" yorumunda bulundu.
İsrailli yetkililerin Sinvar'ın Gazze'ye düzenlenen saldırıda "öldürüldüğü" paylaşımları sonrası ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Harris konuyla ilgili açıklama yaptı.
Biden, yazılı açıklamasında, "Bugün İsrail için, ABD için ve dünya için iyi bir gün." ifadesini kullandı.
7 Ekim 2023'ten itibaren ilgili tüm Amerikan birliklerini İsrail ordusuna destek için görevlendirdiğini ve bu yönüyle askeri anlamda İsrail'e yardım ettiklerini vurgulayan Biden, son gelişmelerin "Usame bin Ladin'in 2011 yılında öldürülmesiyle" benzer olduğunu savundu.
ABD Başkan Yardımcısı Harris de kameralar karşısında yaptığı açıklamada, "Adalet yerini buldu." diyerek İsrail'i tebrik etti.
Hamas liderlerine ilişkin tüm operasyonlarda Tel Aviv ile yakın çalışıp İsrail ordusuna destek verdiklerini belirten Harris, "Bugün, Gazze'deki savaşı nihayet sona erdirmek için bize bir fırsat sunuyor." ifadesini kullandı.
Harris, ateşkesin sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye yardımların girmesi konusunda da çağrıda bulundu.
İsrailli yetkililerin Hamas lideri Yahya Sinvar'ın hayatını kaybettiği açıklaması sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netahyahu, Gazze Şeridi'ne saldırıların devam edeceğini söylemişti.
Netanyahu ile Biden telefonda görüştü
İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Biden'ın, Hamas lideri Sinvar'ın Gazze'nin güneyindeki saldırıda hayatını kaybetmesi üzerine telefonda görüştüğü bildirildi.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, görüşmede Biden'ın Sinvar'ın yaşamını yitirdiği saldırı nedeniyle Netanyahu'yu tebrik ettiği belirtildi.
Netanyahu ile Biden'ın, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için "bir fırsat doğduğu" görüşünü dile getirdiği ve bu konuda ortaklaşa çalışmaya karar verdikleri kaydedildi.
"ABD güçleri doğrudan dahil olmadı"
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise Sinvar'ın öldürülmesi operasyonuna "doğrudan dahil olmadıklarını" açıkladı.
Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, "Bu bir İsrail operasyonuydu. ABD güçleri doğrudan dahil olmadı." dedi.
Ryder, ABD'nin, İsrail'e rehinelerin kurtarılması ve rehineleri tutmaktan sorumlu Hamas liderlerinin bulunması için bilgi ve istihbarat katkısı sağladığını belirterek, Sinvar'ın öldürülmesini "önemli bir gelişme ve terörle mücadele başarısı" olarak niteledi.
Hamas liderinin öldürülmesinin "ateşkes için bir fırsat sunduğunu" savunan Ryder, "Gazze'ye insani yardım ulaştırabilmek, Filistin halkının güvenlik ve istikrarının yeniden sağlandığını görebilmek için ateşkesi kesinlikle destekliyoruz." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.