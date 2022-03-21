ABD Başkan Yardımcısı Harris'in ulusal güvenlik danışmanı görevinden ayrıldı
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Nancy McEldowney'in görevinden ayrıldığı ve yerine yardımcısı Philip Gordon'ın atandığı bildirildi.
Washington DC
Harris'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, McEldowney'in görevinden ayrıldığı belirtilerek, kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.
Açıklamada Harris'in halihazırda Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcılığı yapan Gordon'ı, McEldowney'den boşalan koltuğa atadığı aktarıldı.
Harris'in ekibinden daha önce de basın danışmanı ve basın bölümünden birçok isim istifa etmişti.
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