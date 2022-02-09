Dolar
13.61
Euro
15.54
Altın
1,826.56
ETH/USDT
3,139.50
BTC/USDT
43,825.00
BIST 100
2,007.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Başkan Yardımcısı Harris'in eşi, katıldığı etkinlikten bomba ihbarıyla çıkarıldı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eşi Doug Emhoff'un, bomba tehdidi nedeniyle Gizli Servis ajanları tarafından Washington'daki bir lisede düzenlenen etkinlikten çıkarıldığı belirtildi.

Kasım İleri   | 09.02.2022
ABD Başkan Yardımcısı Harris'in eşi, katıldığı etkinlikten bomba ihbarıyla çıkarıldı

Washington

Emhoff, "Kara Tarih Ayı" dolayısıyla düzenlenen etkinlik için Wasghington'daki Dunbar Lisesi'ne gitti. Yaklaşık 5 dakika kadar okulun müzesini gezen Emhoff, ABD Gizli Servisi tarafından acilen tahliye edildi.

Daha sonra okuldaki öğrenci, öğretmen ve katılımcılara yönelik "binayı boşaltın" anonsu yapıldı.

Washington DC Devlet Okulları Sözcüsü Enrique Gutierrez, tahliyenin nedeninin bomba tehdidi olduğunu açıkladı.

Tehdidin Emhoff'un ziyaretiyle mi yoksa Kara Tarih Ayı etkinliğiyle mi ilgili olduğu bilinmiyor ancak Emhoff'un sözcüsü Katie Peters, okulun bir ihbar üzerine Gizli Servisi uyardığını kaydetti.

Peters, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD Gizli Servisi, Başkan Yardımcısının eşinin öğrenciler ve öğretmenlerle buluştuğu bir okulda güvenlik tehdidinden haberdar edildi. Emhoff güvende ve okul tahliye edildi." ifadelerini kullandı.

Peters, çalışmaları dolayısıyla Gizli Servis ve DC polisine minnettar olduklarını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de karantinadaki sınır kenti Baise'de 72 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi
Pekin Kış Olimpiyatları 'kapalı devre sisteminde' 5 Kovid-19 vakası tespit edildi
New York'taki geyiklerde Kovid-19'un Omicron varyantına rastlandı
İtalya'da açık havada maske kullanma zorunluluğu kalkıyor
EMA, Pfizer-BioNTech aşısının takviye dozunu 12-15 yaş grubu için değerlendiriyor

Benzer haberler

Beyaz Saray: Petrol fiyatlarındaki artışa ilişkin tüm seçenekler masada

Beyaz Saray: Petrol fiyatlarındaki artışa ilişkin tüm seçenekler masada

ABD Başkan Yardımcısı Harris'in eşi, katıldığı etkinlikten bomba ihbarıyla çıkarıldı

Beyaz Saray'dan Putin'e NATO yanıtı: NATO her zaman bir savunma örgütü olmuştur

ABD’nin, çekilme sürecinde birçok Afgan sivili öldürdüğü ortaya çıktı

ABD’nin, çekilme sürecinde birçok Afgan sivili öldürdüğü ortaya çıktı
ABD Dışişleri Bakanlığından Çavuşoğlu-Blinken görüşmesine ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığından Çavuşoğlu-Blinken görüşmesine ilişkin açıklama
Biden’ın CENTCOM Komutanı adayı, Çin’in Orta Doğu’daki faaliyetlerinden endişeli

Biden’ın CENTCOM Komutanı adayı, Çin’in Orta Doğu’daki faaliyetlerinden endişeli