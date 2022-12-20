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Dünya

ABD; Almanya, Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasındaki görüşmeyi memnuniyetle karşıladı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price; Türkiye, Almanya ve Yunanistan heyetleri arasında Brüksel'de gerçekleştirilen üçlü görüşmeyi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Kasım İleri   | 20.12.2022
ABD; Almanya, Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasındaki görüşmeyi memnuniyetle karşıladı

Washington

Price, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ortaklarımız özellikle de NATO ortaklarımız arasındaki birlik ve uyuma en çok ihtiyaç duyduğumuz bir zamandayız. Gerilimi tırmandıran provokatif açıklamalardan her zaman üzüntü duyuyoruz. İttifak içinde, iki ittifak üyesi arasındaki tansiyonun kimseye faydası yok. Bu bağlamda Brüksel'de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sözcüsü ve Başdanışmanı İbrahim Kalın ile Yunanistan Başbakanı Diplomatik Ofis Direktörü Anna Maria Boura arasındaki görüşmeyi memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plötner ve Yunanistan Başbakanı Diplomatik Ofis Direktörü Anna-Maria Boura 16 Aralık'ta Brüksel'de üçlü görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmede Türkiye ile Yunanistan arasında iletişim kanallarının yeniden canlandırılması konusu ele alınmıştı.

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