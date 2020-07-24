Euro
7.95
Dolar
6.85
BIST 100
119,031.16
Altın
1,888.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadete açılıyor
logo
Dünya

ABD Adalet Bakanlığından federal güvenlik güçlerine 'güç kullanımı' soruşturması

ABD Adalet Bakanlığı Bağımsız Denetleme Kurumunun, federal güvenlik güçlerinin Portland ve başkent Washington DC'deki güç kullanımı konusunda soruşturma kararı aldığı bildirildi.

Bekir Aydoğan   | 24.07.2020
ABD Adalet Bakanlığından federal güvenlik güçlerine 'güç kullanımı' soruşturması

Ankara

ABD Adalet Bakanlığı Başmüfettişi Michael Horowitz, yaptığı açıklamada, söz konusu şehirlerde federal güvenlik güçlerinin aldığı talimatlar, kimlik tespit ve gözaltı prosedürlerine uyum ile göstericilere karşı biber gazı kullanımı gibi unsurların soruşturmaya dahil edileceğini duyurdu.

Minnesota'da gözaltına alınırken polis şiddeti nedeniyle yaşamını yitiren siyahi George Floyd için geçen ay Beyaz Saray önünde düzenlenen protestolara binlerce kişi katılmıştı.

Ülke geneline yayılan protestoların kontrol altına alınması için Trump yönetimi bazı şehirlere federal güvenlik güçlerini göndermek zorunda kalmıştı.

Protestoların devam ettiği Oregon eyaletinin Portland kentinde, göstericilerle kentte bulunan federal güvenlik güçleri arasında gerginlikler halen devam ediyor.

Geçen hafta federal güvenlik güçlerinin bazı göstericileri gözaltına almak için plakasız araç kullanması tartışmalara neden olmuş ve şehir yönetiminin tepkisini çekmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 39 bine yaklaştı
Avustralya’da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 139'a çıktı
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 400 bini geçti
Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 114 kişi hayatını kaybetti
Trump'tan Kongre'ye Kovid-19 destek paketinde okullar için '105 milyar dolar' çağrısı

Benzer haberler

ABD Adalet Bakanlığından federal güvenlik güçlerine 'güç kullanımı' soruşturması

ABD Adalet Bakanlığından federal güvenlik güçlerine 'güç kullanımı' soruşturması

Belediyeyi PKK'nın sözde anayasası olan 'KCK sözleşmesi'ne göre yönetmekle suçlanıyor

Görevden uzaklaştırılan HDP'li Batman Belediye Başkanı Demir tutuklandı

Türkiye'yi ziyaret eden Cammu Keşmirli aileye polis sorgusu

Türkiye'yi ziyaret eden Cammu Keşmirli aileye polis sorgusu
ABD'nin Portland kentinde protestocular mahkeme binasını ateşe verdi

ABD'nin Portland kentinde protestocular mahkeme binasını ateşe verdi
George Floyd'un ailesi Minneapolis kenti ve 4 polis memuruna karşı dava açtı

George Floyd'un ailesi Minneapolis kenti ve 4 polis memuruna karşı dava açtı