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Dünya

ABD Adalet Bakanı Bondi, Kennedy suikastıyla ilgili dava dosyalarını inceliyor

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Başkan Donald Trump'ın direktifi doğrultusunda eski Başkan John F. Kennedy (JFK) suikastıyla ilişkili gizli dosyaları incelediğini bildirdi.

Sercan İrkin  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
ABD Adalet Bakanı Bondi, Kennedy suikastıyla ilgili dava dosyalarını inceliyor

İstanbul

Fox News televizyonuna konuşan Bakan Bondi, JFK ve Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Bondi, Trump'ın direktifi doğrultusunda JFK'nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ile Martin Luther King suikastlarıyla ilgili gizli dosyaları incelemeye başladığını açıkladı.

Epstein ile bağlantılı isimlerin listesinin, halihazırda masasının üstünde durduğunu belirten Bondi, şu ana kadar dosyalarda önemli bir şeye denk gelip gelmediği sorusuna "Henüz değil." yanıtını verdi.

Kennedy suikastı belgelerine ilişkin Başkanlık Kararnamesi

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ocak'ta, eski Başkan Kennedy suikastına ilişkin gizli dosyaların kamuoyuna açıklanmasını öngören kararnameye imza atmıştı.

Söz konusu kararname, Kennedy'nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm belgelerin de kamuoyuna açıklanmasını öngörüyor.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Yetkililer, Epstein'ın ölüm nedenini intihar olarak açıklamış ancak aile üyeleri, bunu reddederek şüphelerini dile getirmişti.

Kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

Ocak ayının başlarında yayımlanmaya başlanan Epstein davası dosyaları, bu konuyu tekrar gündemin ilk sıralarına taşımış, yargıcın kararıyla 4 bölüm halinde yayımlanan toplam 4 bin 500’den fazla belge, Epstein ile birçok ünlü ismin ilişkisini ortaya koymuştu.

Açıklanan dava dosyalarında aralarında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

Dosyalarda Clinton ile Trump'ın isimlerinin yer almasına rağmen eski başkanlara yönelik herhangi bir suçlama yöneltilmemişti.

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