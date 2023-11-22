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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Abbas, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara için sağlanan uzlaşıdan memnun

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşıdan memnuniyet duyduğu bildirildi.

Qais Omar Darwesh Omar, Halime Afra Aksoy  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
Abbas, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara için sağlanan uzlaşıdan memnun

Ramallah

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Hasan eş-Şeyh, yaptığı yazılı açıklamada, Abbas ve Filistin yönetiminin, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşı karşısında memnuniyet duyduğunu, Katar ve Mısır'ın anlaşma konusunda gösterdiği çabayı takdir ettiğini kaydetti.

Şeyh, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının kapsamlı şekilde durması, insani yardımların bölgeye girişi, uluslararası meşruiyete dayalı siyasi çözümün hayata geçirilmesi, işgalin sona ermesi ve Filistin halkının özgürlüğünü, bağımsızlığını ve egemenliğini kazanması yolunun açılması konularındaki çağrılarını yinelediklerini ifade etti.

İsrail, Hamas ile esir takası anlaşmasını ve çatışmalara 4 günlük insani ara verilmesini kabul ettiğini duyurmuştu.

Katar Dışişleri Bakanlığı da sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verilmesi konusunda uzlaşıya varıldığını, bu aranın ne zaman yürürlüğe gireceğinin ise 24 saat içinde ilan edileceğini bildirmişti.


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