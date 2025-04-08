Dolar
38.01
Euro
41.67
Altın
3,017.71
ETH/USDT
1,584.40
BTC/USDT
80,000.00
BIST 100
9,469.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Kallas, Arnavutluk'un geleceğinin AB'de olduğunu söyledi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Arnavutluk'un geleceğinin AB'de olduğunu söyledi.

Dzihat Aliju  | 08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
AB Yüksek Temsilcisi Kallas, Arnavutluk'un geleceğinin AB'de olduğunu söyledi Fotoğraf: Olsi Shehu/AA

Tiran

Kallas, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki temasları kapsamında Başbakan Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Arnavutluk'un 2030'a kadar AB'ye entegre olma hedefini "gerçekçi" olarak nitelendiren Kallas, "Arnavutluk'un geleceği AB'de." dedi.

Kallas, Arnavutluk'un AB'nin güçlü bir ortağı ve bir NATO üyesi olarak, Birliğin dış ve güvenlik politikalarıyla tamamen uyumlu olduğunu vurgulayarak Arnavutluk'un iki yıl içinde AB ile müzakereleri tamamlama yönünde iddialı bir gündemi olduğunu ifade etti.

Kosova-Sırbistan ilişkilerine de değinen Kallas, "Kosova ve Sırbistan arasındaki ilişkiler tam olarak normalleşmeden bu iki ülke ile ilgili ilerleme kaydedilemez." diye konuştu.

Kallas, Arnavutluk'un Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusundaki kararından memnun olduklarını belirterek "Ukrayna'ya verdiğiniz insani ve siyasi destek, AB değerlerine olan bağlılığınızı açıkça ortaya koyuyor. Bunun siyasi açıdan her zaman kolay olmadığını anlıyorum. Ayrıca, bölgesel işbirliği açısından da çok değerli ve faydalısınız, özellikle Bosna Hersek'te güvenli bir ortamın desteklenmesinde gösterdiğiniz katkılar önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Arnavutluk AB'nin dış politikasıyla yüzde 100 uyumludur"

Başbakan Rama ise ülkesiyle AB arasında herhangi bir sorun veya açık konu bulunmadığı söyleyerek "Her alanda tam bir uyum içerisindeyiz ve bu uyumun en güzel örneği, Arnavutluk'un dış politikasıdır; bu politika AB'nin dış politikasıyla yüzde 100 uyumludur." ifadelerini kullandı.

Görüşmede ayrıca ülkesinin AB'ye üyelik sürecini de ele aldıklarını kaydeden Rama, 2027'ye kadar müzakerelerin tamamlanması için "çok iddialı bir takvim" üzerine de konuştuklarını söyledi.

Bölge ve bölgeyi ilgilendiren sorunların da görüşmenin konuları arasında yer aldığı bilgisini veren Rama, tüm bölgenin birlik ve istikrara ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Bosna Hersek'i de ziyaret edecek

Kallas, Arnavutluk'taki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ile de bir araya geldi.

Bir diğer Balkan ülkesi Karadağ'da da dün temaslarda bulunan Kallas, Arnavutluk ziyaretinin ardından Bosna Hersek'e geçecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteoroloji'den İç Anadolu ve Karadeniz için kuvvetli yağış ve yoğun kar uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 85 milyonun kardeşliğini daha ileri taşıma gayretinde olacağız
THY, Yunanistan'daki grev nedeniyle yarınki Atina ve Selanik seferlerini iptal etti
Emniyetten uzun yol sürücülerine "yol hipnozu" uyarısı
Türk Devletleri Teşkilatı Sağlık Bakanları Kazakistan’da toplandı

Benzer haberler

AB Yüksek Temsilcisi Kallas, Arnavutluk'un geleceğinin AB'de olduğunu söyledi

AB Yüksek Temsilcisi Kallas, Arnavutluk'un geleceğinin AB'de olduğunu söyledi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet