AB Yüksek Temsilcisi Kallas, Arnavutluk'un geleceğinin AB'de olduğunu söyledi
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Arnavutluk'un geleceğinin AB'de olduğunu söyledi.
Tiran
Kallas, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki temasları kapsamında Başbakan Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Arnavutluk'un 2030'a kadar AB'ye entegre olma hedefini "gerçekçi" olarak nitelendiren Kallas, "Arnavutluk'un geleceği AB'de." dedi.
Kallas, Arnavutluk'un AB'nin güçlü bir ortağı ve bir NATO üyesi olarak, Birliğin dış ve güvenlik politikalarıyla tamamen uyumlu olduğunu vurgulayarak Arnavutluk'un iki yıl içinde AB ile müzakereleri tamamlama yönünde iddialı bir gündemi olduğunu ifade etti.
Kosova-Sırbistan ilişkilerine de değinen Kallas, "Kosova ve Sırbistan arasındaki ilişkiler tam olarak normalleşmeden bu iki ülke ile ilgili ilerleme kaydedilemez." diye konuştu.
Kallas, Arnavutluk'un Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusundaki kararından memnun olduklarını belirterek "Ukrayna'ya verdiğiniz insani ve siyasi destek, AB değerlerine olan bağlılığınızı açıkça ortaya koyuyor. Bunun siyasi açıdan her zaman kolay olmadığını anlıyorum. Ayrıca, bölgesel işbirliği açısından da çok değerli ve faydalısınız, özellikle Bosna Hersek'te güvenli bir ortamın desteklenmesinde gösterdiğiniz katkılar önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.
"Arnavutluk AB'nin dış politikasıyla yüzde 100 uyumludur"
Başbakan Rama ise ülkesiyle AB arasında herhangi bir sorun veya açık konu bulunmadığı söyleyerek "Her alanda tam bir uyum içerisindeyiz ve bu uyumun en güzel örneği, Arnavutluk'un dış politikasıdır; bu politika AB'nin dış politikasıyla yüzde 100 uyumludur." ifadelerini kullandı.
Görüşmede ayrıca ülkesinin AB'ye üyelik sürecini de ele aldıklarını kaydeden Rama, 2027'ye kadar müzakerelerin tamamlanması için "çok iddialı bir takvim" üzerine de konuştuklarını söyledi.
Bölge ve bölgeyi ilgilendiren sorunların da görüşmenin konuları arasında yer aldığı bilgisini veren Rama, tüm bölgenin birlik ve istikrara ihtiyaç duyduğunu kaydetti.
Bosna Hersek'i de ziyaret edecek
Kallas, Arnavutluk'taki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ile de bir araya geldi.
Bir diğer Balkan ülkesi Karadağ'da da dün temaslarda bulunan Kallas, Arnavutluk ziyaretinin ardından Bosna Hersek'e geçecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.