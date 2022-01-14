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Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Rusya'nın bizi bölmeye çalıştığı açık

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'daki duruma ilişkin, "Rusya'nın bizi bölmeye çalıştığı açık. Rusya AB yokmuş gibi davrandı. ABD bunu yapmadı." dedi.

Yusuf Özcan   | 14.01.2022
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Rusya'nın bizi bölmeye çalıştığı açık

Paris

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Borrell, Fransa'nın Brest kentinde düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Borrell, toplantıda Ukrayna'yı, Rusya'yı ve Avrupa'nın güvenliğini ele aldıklarını belirterek, AB'nin her türlü saldırılara doğrudan cevap vermeye hazır olduğunu ancak diyalog ve müzakere yolunu tercih ettiklerini söyledi.

"Rusya'nın Avrupa'da etki alanı oluşturma girişimlerini reddediyoruz" ifadesini kullanan Borrell, Ukrayna ve Doğu Avrupa ülkeleriyle dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Borrell, sorunları barışçıl şekilde çözmek istediklerini kaydederek, Rusya'ya gerilimin düşürülmesi için çağrıda bulundu.

Ukrayna'ya karşı ilave saldırıların ciddi sonuçları olacağını ifade eden Borrell, NATO ve ABD ile iş birliği içinde olduklarını aktardı.

Borrell, Rusya ile diyaloğu sürdürmeye hazır olduklarını ancak değerlerine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna'nın resmi internet sitelerine bugün siber saldırılar düzenlendiğini ifade eden Borrell, bu saldırıları Rusların yapıp yapmadığına ilişkin bir delile sahip olmadığını kaydetti. Borrell, Ukrayna'nın saldırılara hızlı cevap verdiğini aktardı.

Mali'deki durumun doğru yöne gitmediğini ve cunta yönetiminin pozitif işaret vermediğini ifade eden Borrell, Sahel'de angaje olmaya devam edeceklerini ancak her ne pahasına olursa olsun bölgede bulunmayacaklarını belirtti.

Toplantıda Çin'i de ele aldıklarını ve martta AB-Çin Zirvesi düzenleyeceklerini ifade eden Borrell, Avusturya'da devam eden nükleer müzakerelerin sonuçlanması konusunda Noel tatili sonrasında daha umutlu hale geldiğini kaydetti.

Borrell, Rusya ile diyaloğun sürdürülmesi gerektiğinin ancak aynı zamanda değerlerini koruyacaklarının altını çizdi.

Rusya konusunda ABD'nin ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in tutumundan memnuniyet duyduğunu ifade eden Borrell, "Rusya'nın bizi bölmeye çalıştığı açık. Rusya AB yokmuş gibi davrandı. ABD bunu yapmadı." dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Rusya ve Ukrayna konusunda AB ülkelerinin fikir birliği içinde olduğunu söyledi.

Ukrayna'ya karşı yeni askeri saldırıların ciddi sonuçlar doğuracağına dikkati çeken Borrell, Rusya ile diyaloğun devam etmesinin önemli olduğunu aktardı.

Le Drian, gelecek günlerde Ukrayna'ya ziyaret gerçekleştireceklerini aktardı.

Mali'de sadece terörle mücadele etmek için bulunduklarını kaydeden Le Drian, Mali'de kalmaya devam edeceklerini ancak hangi şartlarda olursa olsun orada bulunmayacaklarını belirtti.

Le Drian, nükleer müzakerelerinin hızlandırılmaması halinde İran'a yaptırımların kaldırılmayacağını da sözlerine ekledi.

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