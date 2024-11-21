Dolar
34.49
Euro
36.37
Altın
2,667.36
ETH/USDT
3,282.10
BTC/USDT
96,747.00
BIST 100
9,367.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Afyonkarahisar’da bir restoranda çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: (Netanyahu hakkındaki tutuklama emri) saygı duyulmalı ve uygulanmalı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, UCM'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrine saygı duyulması ve bunun uygulanması gerektiğini söyledi.

Lejla Biogradlija  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: (Netanyahu hakkındaki tutuklama emri) saygı duyulmalı ve uygulanmalı

Ankara

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrine saygı duyulması ve bunun uygulanması gerektiğini söyledi.

Ürdün'de temaslarda bulunan Borrell, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Borrell, kararın siyasi olmadığını belirterek, "Mahkemenin kararına saygı duyulmalı ve uygulanmalı." dedi.

Tüm AB ülkelerine çağrıda bulunan Borrell, "AB'nin de dahil olduğu tüm mahkeme üye ülkelerini kararı uygulamaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç, UCM'nin Netanyahu hakkındaki kararını değerlendirdi: En kısa sürede hukuk önüne çıkarılmalıdır
Bayraktar TB2 SİHA Hırvatistan semalarını koruyacak
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında bazı seferler iptal edildi
SOLOTÜRK, "Gelibolu'nun Kurtuluşu" etkinlikleri kapsamında Çanakkale semalarında uçacak
İstanbul'da aralıklı yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

Benzer haberler

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: (Netanyahu hakkındaki tutuklama emri) saygı duyulmalı ve uygulanmalı

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: (Netanyahu hakkındaki tutuklama emri) saygı duyulmalı ve uygulanmalı

İsrail medyasından UCM kararı sonrası İsrailli liderlerin uluslararası aranan şüpheliler haline geldiği vurgusu

BM Filistin Özel Raportörü Albanese'den UCM'nin kararına destek için birlikte çalışılması çağrısı

Belçika Başbakan Yardımcısı De Sutter, UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine destek verdi

Belçika Başbakan Yardımcısı De Sutter, UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine destek verdi
İstanbul'da haklarında yakalama emri ve hapis cezası bulunan 1923 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da haklarında yakalama emri ve hapis cezası bulunan 1923 kişi gözaltına alındı
Eski BM Filistin Özel Raportörü Falk, "Gazze Mahkemesi"nin insanlık adına adalet arayacağını belirtti

Eski BM Filistin Özel Raportörü Falk, "Gazze Mahkemesi"nin insanlık adına adalet arayacağını belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet