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İran, İsrail'e insansız hava araçlarıyla kapsamlı saldırı başlatıldığını duyurdu. Ramallah’dan yayındayız. İran, İsrail'e insansız hava araçlarıyla kapsamlı saldırı başlatıldığını duyurdu. Tahran'dan yayındayız. İran, İsrail'e insansız hava araçlarıyla kapsamlı saldırı başlatıldığını duyurdu. Saldırı İHA'ları olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı İran, İsrail'e insansız hava araçlarıyla kapsamlı saldırı başlatıldığını duyurdu. Tel Aviv’den yayındayız
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Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: AB, İran'ın İsrail'e kabul edilemez saldırısını şiddetle kınıyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını bildirdi.

Selen Valente Rasquinho  | 14.04.2024 - Güncelleme : 14.04.2024
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: AB, İran'ın İsrail'e kabul edilemez saldırısını şiddetle kınıyor

Brüksel

Borrell, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "AB, İran'ın İsrail'e kabul edilemez saldırısını şiddetle kınıyor. Bu benzeri görülmemiş bir gerilim, bölgesel güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusu, dün akşam İran'ın İHA saldırısı başlattığını, İsrail hava ve deniz kuvvetlerinin dronları izlediğini açıklamıştı.

İran da İsrail'e İHA'larla kapsamlı saldırı başlatıldığını duyurmuştu.

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