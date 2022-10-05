Dolar
18.58
Euro
18.44
Altın
1,706.55
ETH/USDT
1,342.60
BTC/USDT
20,072.00
BIST 100
3,465.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katılıyor.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB ülkeleri, Rusya'ya yeni yaptırım paketinde anlaşmak üzere

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, üye ülkelerin Rus petrolüne tavan fiyat getirilmesini de içeren 8. yaptırım paketinde anlaşma sağlamak üzere olduklarını bildirdi.

Ata Ufuk Şeker, Selen Temizer   | 05.10.2022
AB ülkeleri, Rusya'ya yeni yaptırım paketinde anlaşmak üzere

Brüksel

Borrell, Strazburg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nun "Rusya'nın Ukrayna'daki Savaşı Tırmandırması" başlıklı oturumunda konuştu.

AB ülkelerinin Rusya'ya yönelik 8. yaptırım paketi konusunda uzlaşmak üzere olduklarını bildiren Borrell, "Genel Kurul sona ermeden önce Konsey içinde bir anlaşmaya varacağımıza ve Komisyon tarafından öne sürülen ortak (yaptırım) tekliflerinin kabul edileceğine inanıyorum." dedi.

"Savaş, Batı dünyası tükendiği için bitmeyecek"

Josep Borrell, Ukrayna ile ilgili politikanın net ve bu ülkeyi AB'ye katma hedefinin arkasında açık bir amaç olduğunu belirterek, "Artık Rusya'ya bu kadar bağımlı olmayacağız." ifadesini kullandı.

"Bu savaşın sona erme nedeni, Batı dünyasının tükenmesi olmayacak. Putin'in umduğu bu" diyen Borrell, Ukrayna'ya verilen desteğin "cömertlik, yardımseverlik" meselesi olmadığını vurguladı.

Borrell, "Ukrayna'ya desteğimiz sürmeli. Çünkü bu ülkenin kaderi, bizimkiyle yakından bağlı. Orada olacaklar bizim de geleceğimizi belirliyor." diye konuştu.

AB'nin Ukrayna meselesi ile ilgili "askeri destek", "Rusya'ya karşı yaptırımlar" ve "diplomasi" olmak üzere üç temel politika aracı olduğunu ifade eden Borrell, "Her üç alanda da çabalarımızı yeniden ikiye katlamaya devam etmeliyiz." dedi.

AB Komisyonu, geçen hafta Rusya'ya karşı ticaret yasakları ve Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını da içeren 8. yaptırım paketini teklif etmişti.

AB üyesi 27 ülke tarafından onaylanması gereken yeni yaptırım paketi kapsamında, bazı kişi ve kuruluşlar yaptırım listesine eklenecek, ayrıca ticaret ve petrol ithalatında da bazı kısıtlamalar getirilecek.

Pakette, Rus petrolünün üçüncü ülkelere satışına tavan fiyat getirilmesi yer alıyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İç kesimlerde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı
Yozgat'ta doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı ev çöktü
"6-7 Ekim olayları"nın 8. yılı
İstinaf, 132 sanıklı KKK darbe girişimi davası kararlarını hukuka uygun buldu
Kamudaki 50 bin geçici işçinin gözü kadro müjdesinde

Benzer haberler

AB, doğal gaza geçici bir süre tavan fiyat uygulamayı planlıyor

AB, doğal gaza geçici bir süre tavan fiyat uygulamayı planlıyor

Polonya Başbakanı Morawiecki, Rusya'nın nükleer silah tehdidinin 'blöf' olduğunu söyledi

AB ülkeleri, Rusya'ya yeni yaptırım paketinde anlaşmak üzere

Putin, Ukrayna'nın 4 bölgesinin ilhak edilmesine ilişkin yasaları imzaladı

Putin, Ukrayna'nın 4 bölgesinin ilhak edilmesine ilişkin yasaları imzaladı
Estonya Başbakanı Kallas: Batı, Rusya'nın nükleer tehditlerine boyun eğmemeli

Estonya Başbakanı Kallas: Batı, Rusya'nın nükleer tehditlerine boyun eğmemeli
Avrupa ülkelerinin liderleri Prag'da toplanacak

Avrupa ülkelerinin liderleri Prag'da toplanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet