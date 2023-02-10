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Dünya

AB ülkeleri düzensiz göçe karşı daha fazla çalışma kararı aldı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, düzensiz göç konusunda sınırları güçlendirme, geri dönüşleri ve AB içinde dayanışmayı artırma gibi konularda daha fazla çalışmak üzere anlaştı.

Ömer Tuğrul Çam, Ata Ufuk Şeker   | 10.02.2023
AB ülkeleri düzensiz göçe karşı daha fazla çalışma kararı aldı

Brüksel

Brüksel'de düzenlenen ve bir bölümüne Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katıldığı özel AB Zirvesi, göç ve ekonomi konularının görüşüldüğü oturumların ardından sonra erdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel, iki gün planlanan ancak bir günde bitirilen zirve toplantısı sonunda basın toplantısı düzenledi.

Von der Leyen, göç konusunda birkaç yıldır gündemde olan ancak AB ülkelerinin henüz üzerinde uzlaşmaya varamadığı Göç ve İltica Anlaşması hakkında şu andaki İsveç ve sonraki İspanya AB dönem başkanlıklarında çalışmaları hızlandırma ve sonuçlandırma kararı aldıklarını söyledi.

Ayrıca düzensiz göçü önlemek için sınırları güçlendirme kararı aldıklarını belirten von der Leyen, bu amaçla iki pilot proje başlatacaklarını açıkladı.

Von der Leyen'in verdiği bilgiye göre, bu kapsamda gözetleme kuleleri, kameralar, elektronik sınır takip teknolojileri, araçlar gibi altyapı artırılacak. Bunların oluşturulmasında AB fonlarının yanı sıra ulusal fonlar da kullanılacak.

Ayrıca hızlı ve adil iltica işlemleri ile iltica başvurusu kabul edilmeyenlerin ülkelerine geri gönderilmesi prosedürlerinin hayata geçirilmesi amacıyla pilot proje başlatılacak. Bu projeyi Frontex, Europol ve AB İltica Ajansı destekleyecek.

İltica başvurusu kabul edilmeyen kişilerin hızlı geri dönüşlerinin sağlanması için çalışılacak. Bir AB ülkesinde verilen geri gönderme kararı diğer AB üyelerinde de geçerli olacak. İltica isteyen bir kişi başvurusunu bir başka AB ülkesinde yeniden yaparsa başvuru süreçleri sıfırdan başlamayacak.

Von der Leyen, AB liderlerinin "güvenli ülke listesini" daha fazla kullanmak üzere anlaştığını bildirdi. Buna göre ortak bir AB listesi oluşturulacak. Listede güvenli ülkeler belirlenecek. Bu ülkelerden gelip iltica başvurusu yapanların başvurularının büyük ölçüde kabul edilmemesi öngörülecek.

Ayrıca AB, düzensiz göçmenlerin geldikleri menşe ülkelerle iş birliğini artırmak için çalışacak. AB, bu ülkelere geri dönüşleri artırmak amacıyla teşvikler oluşturacak. Son olarak AB ülkelerinin "gönüllü dayanışma" mekanizmasının etkili şekilde kullanılması için çalışılacak.

Yeni yaptırımlar

AB'nin Rusya'ya karşı hazırladığı yeni yaptırımları hakkında konuşan von der Leyen, paketin yaklaşık 10 milyar avroluk çeşitli ürünleri hedef alacağını ve bunlara ihracat yasağı uygulanacağını belirtti.

Von der Leyen, Rus ordusu tarafından kullanılan teknolojileri ve yedek parçaları detaylı biçimde incelediklerine, Ukrayna'nın düşürdüğü bir İran İHA'sının bileşenlerini de analiz ettiklerine işaret ederek AB'den geldiği belirlenen bileşenlerin yasaklanacağını anlattı.

Ekonomi

Zirvede, AB ekonomisini ve rekabetçiliğini de değerlendirdiklerini vurgulayan von der Leyen, Avrupa'nın net sıfır emisyon alanındaki sanayisinin rekabet gücünü artırmak için hazırladıklarını yeni sanayi planını liderlere anlattığını söyledi.

Von der Leyen, planın AB kamu destek kurallarının gevşetilmesi, mevcut AB fonlarının yeniden yönlendirilmesi, yeşil projelere onayların hızlandırılması, çalışanların becerilerinin bu alanlara yönlendirilmesi ve kritik ham maddelerde arz güvenliğini sağlamak amacıyla yeni ticaret anlaşmaları yapılmasını içerdiğini anımsattı.

Bu konuda AB Komisyonunun mart ayı ortasına kadar somut yasa teklifleri hazırlayacağına dikkati çeken von der Leyen, konunun bir sonraki zirvede tekrar değerlendirileceğini sözlerine ekledi.

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