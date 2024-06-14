Dolar
32.64
Euro
34.93
Altın
2,331.78
ETH/USDT
3,479.00
BTC/USDT
66,953.00
BIST 100
10,489.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB, Ukraynalılara sağlanan geçici korumanın süresini uzattı

Avrupa Birliği (AB), savaştan kaçan Ukraynalılara geçici koruma sağlanmasını öngören AB Geçici Koruma Yönergesi'nin geçerlilik süresini 2026 yılına kadar uzatma kararı aldı.

Melike Pala  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
AB, Ukraynalılara sağlanan geçici korumanın süresini uzattı

Ankara

AB Dönem Başkanı Belçika'nın Göç ve İlticadan Sorumlu Devlet Bakanı Nicole de Moor, AB İçişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İçişleri bakanlarının, AB Komisyonunun savaştan kaçan Ukraynalılara sağlanan geçici korumanın süresinin 4 Mart 2025'ten 4 Mart 2026'ya kadar uzatılması yönündeki teklifini kabul ettiğini söyleyen Moor, "Ukrayna'da bombalar düşmeye devam ettiği sürece oradaki durumun güvenli olmadığı açıktır. Ve üye ülkeler bu saldırıdan kaçan insanları korumak için ne gerekiyorsa yapacaktır." dedi.

Moor, alınan kararla bakanların "Ukrayna ile dayanışmalarını sürdürdüklerini gösterdiğini" ifade etti.

AB Geçici Koruma Yönergesi ilk kez Ukraynalılar için harekete geçirilmişti

AB, savaşın başlamasının akabinde Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan kaçanların sayısının hızla artması üzerine 2001'de çıkarılan AB Geçici Koruma Yönergesi'ni Mart 2022'de ilk kez harekete geçirmişti.

Bu kapsamda Ukraynalılar, AB ülkelerinde oturma izni alabiliyor, eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor, iş bulup çalışabiliyor.

Ukraynalılara sosyal refah, barınma ve geçim yardımı gibi imkanlar da veriliyor.

Halihazırda 4,2 milyon Ukraynalı, AB ülkelerinde geçici korumadan faydalanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kars İl Özel İdaresi haziranın ortasında da karla mücadele ediyor
Bazı vakıflarda görev alanların emekli aylıklarının kesilmemesine yönelik düzenlemeye iptal
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilahiyatçı Kavaklı için başsağlığı mesajı
Pegasus, Kurban Bayramı tatili için 97 ek sefer düzenleyecek
Ankara Valisi Şahin'den bayram tedbirlerine ilişkin açıklama

Benzer haberler

ANALİZ- Ukrayna Barış Zirvesi: Hedef dayanışma mı barış mı?

ANALİZ- Ukrayna Barış Zirvesi: Hedef dayanışma mı barış mı?

Rusya Devlet Başkanı Putin: İsviçre’deki konferansa davet edilmedik

AB, Ukraynalılara sağlanan geçici korumanın süresini uzattı

NATO Savunma Bakanları Toplantısı, ikinci gününde devam ediyor

NATO Savunma Bakanları Toplantısı, ikinci gününde devam ediyor
Zelenskiy, G7 liderlerinden "Marshall Planı"na benzer bir plan talep etti

Zelenskiy, G7 liderlerinden "Marshall Planı"na benzer bir plan talep etti

ABD ile Ukrayna 10 yıllık savunma işbirliği anlaşması imzaladı

ABD ile Ukrayna 10 yıllık savunma işbirliği anlaşması imzaladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet