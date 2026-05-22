THY ve AJet, Kurban Bayramı tatili için toplam 545 ek sefer planladı

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurban Bayramı döneminde sevdikleriyle bir araya gelmek isteyen misafirlerimizin artan seyahat talebini karşılamak amacıyla, 22-31 Mayıs tarihleri arasında 365 ilave sefer planladık. THY olarak bayram boyunca misafirlerimizi sevdiklerine güvenle ulaştırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AJet, bayram tatili için 180 ek sefer planladı

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AJet olarak, Kurban Bayramı tatilinde misafirlerimizin artan talebini karşılamak amacıyla ek sefer planlaması yaptık. 21 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında 134'ü iç hat, 46'sı dış hat olmak üzere toplam 180 ek sefer gerçekleştireceğiz. Tüm misafirlerimizin Kurban Bayramı'nı kutlar, emniyetli uçuşlar dileriz." ifadelerini kullandı.